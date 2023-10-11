竹市敬老卡農會消費不夠用 民代籲擴大據點、點數

新竹市政府9月22日宣布擴大敬老愛心卡可到農會消費使用，每月上限100點，長輩之間「呷好逗相報」。但不少民代接獲陳情，目前除了農會與5個辦事處可扣點消費，剩餘3個辦事處還無法使用，提案希望能擴大開放就近消費，也希望增加使用點數上限，讓敬老卡越來越好用。

市府社會處長黃佳婷說，敬老愛心卡開放農會消費後反應熱烈，因此分階段開通，9月底先開放新竹市農會本會直銷站、民權與新興辦事處可扣點消費，虎林、樹林頭與內湖辦事處也已在10月初開通，目前正在洽辦三姓橋、光復、光華辦事處設定票證系統等，預計10月底前開放。

新竹市敬老愛心卡每月600點，市府今年統計過去1年只有8%點數被使用，為讓敬老卡「更好用」，今年陸續開放運動中心、搭台鐵與農會消費可扣點使用，農會每月採買消費上限最高100點（1點1元）。

不過，議員曾資程、鄭美娟、宋品瑩近日都在議會提案應該增加敬老愛心卡農會的消費據點，議員蕭志潔也提案建議希望市府將農會消費上限100點提高至300點，若行動不便的身障民眾可由同住家人持相關證明文件，代為到農會消費。

曾資程說，樂見農會可以扣點使用敬老卡，本是好事一樁，但9月底上路後就接到長輩反映，像是光復路上的農會辦事處就還不能用，他認為，老人家年紀大應該以就近消費考量，政策不要急就章、為德不卒，當初應規畫一起上路，既然要分階段，後續建置要加快腳步。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，近期很多長輩來到農會消費，農會也準備百元商品敬老專區方便選購，但觀察下來長輩們都大多反映「100點不夠用」，他認為民以食為天，希望市府研議增加點數，讓預算可被充分使用，讓長輩開心採買，也可以幫助小農。

鍾祥銘也提到，農會花了90萬元變更票卡系統等設備，初衷就是為了地方長輩著想，除了農會本會直銷站商品多元，辦事處也有販售農特產品，但部分長者行動不便難以出門，也希望能放寬讓非本人也能代為消費使用。

市府社會處指出，今年先擴大敬老愛心卡使用範圍，讓長輩覺得好用，之後將累積一定數據以後再研議是否增加點數，至於各縣市發放敬老卡，目的是鼓勵長輩社會參與，也因此限定持卡本人使用，像是搭乘台鐵也是如此。