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影／4隻死豬、死雞陳屍銅鑼街頭 地方批縣府這個單位是未來噩夢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，今天上午發現2隻死豬仔、2隻雞陳屍，鄉民代表徐裕逢現場察看憂心忡忡。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，今天上午發現2隻死豬仔、2隻雞陳屍，鄉民代表徐裕逢現場察看憂心忡忡。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區道路，今天上午發現2隻死仔、2隻雞雞陳屍，鄉民代表徐裕逢憂心忡忡，質疑如果縣府設置的畜牧循環資源利用研究中心成案，類似的場景將是地方的噩夢。

縣府農業處則回應，畜牧循環資源利用研究中心規畫利用冷藏車運送死廢畜禽，密閉的空間，不會發生死畜禽體掉落路面，廢水也不會外溢，將持續溝通，化解地方疑慮。

徐裕逢今天上午10點多接獲民眾反映，目睹一輛載運死廢畜禽的貨車，疑因載運太滿，加上轉彎的離心力，2隻死豬仔、2隻死雞被拋出，掉落在銅鑼鄉中興工業區北區道路的轉彎處。

徐裕逢到場察看，他說，縣府擬設置的化製場（畜牧循環資源利用研究中心）就隔著後龍溪相望，地方抗爭反對，就是擔心類似的場景，現在化製場還沒有來，死豬、死雞已經街頭可見，不僅可能汙染環境，威脅人體健康，也有礙觀瞻。

農業處指出，死豬仔、死雞可能是收運死廢畜禽的貨車，途中不慎掉落，縣府計畫設置的畜牧循環資源利用研究中心，與一些鄉親認知並不同，化製場主要是利用死廢畜禽製成飼料，而畜牧循環資源中心移用禽畜糞、死廢畜禽，發酵過程產生沼氣用來發電，殺菌處理後的消化液當液肥，固態堆肥製成肥料。

畜牧循環資源中心運送使用冷藏車，與目前化製場直接吊掛死廢畜禽也不同，且縣府公家單位辦理，接受鄉親、民意代表等監督，一定會做得更好，縣府將會持續溝通，讓鄉親了解。

苗栗縣

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