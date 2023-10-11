內壢交流道汽機車交織又易積水 養工處將改善

桃園中壢中園路及中園路二段路口，因有交流道導致路口汽機車流交織，加上地勢低窪，造成遇雨容易出現積淹水情形，讓機車騎士經過時增加危險，地方希望相關單位改善。桃園市養護工程處回應，經現場調查發現下橋處行穿線為低點最容易積淹水，目前已納入明年度工設積水改善。

中園路二段為國道1號內壢交流道通往平面道路，往中壢工業區、內壢的重要幹道，交流道位在最外側，不過若汽車要往中園路二段平面道路走，會和中線及內線的平面道路汽機車交織，要右轉的汽機車也須注意後方下交流道來車。

市議員黃崇真表示，該路段車流量大用路人多，除了汽機車交織外，常一下雨就有積水，造成附近萬能科大師生、大江工業區人員跟一般行經的民眾險象環生，因道路逐漸下坡，因此希望相關單位能增加排水設施解決。

黃崇真說，先前會勘發現，現有積水處為柏油路面低點，因此水流匯集到此處，所以研議將周邊區域整體柏油路面洩水坡度調整，讓水流沿路測洩流。希望相關單位能施作集水井、管道引道水流到旁邊排放。

養工處表示，經養工處派員測量發現中園路跟中園路二段道路口，下橋處的三角綠帶行人穿越線為最低點，因此易造成積水。目前養工處已納入明年度公設積水改善，持續研擬如何施作最適合。