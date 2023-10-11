施政報告綠議員拉布條批喝酒罔顧風災 張善政動怒回嗆

桃園市議會民進黨團今天上午開記者會，針對八德社會住宅漲價、「小犬」風災和亞洲矽谷創新研發中心建設，批評桃園市長張善政冷血無能又缺乏溝通，要求社宅凍漲、重視民意。

張善政在民進黨團質詢時，強調民進黨資訊有錯誤，「喝酒罔顧風災？請你們去找照片，請你們看我哪一張照片有拿酒杯？」張善政強調，參加活動是去拓展桃園國際人脈，因為那一場活動有很多國際友人，「這時候不去拓展國際，我什麼時候去？」

桃園市議會民進黨團總召呂林小鳳表示，八德一號社宅最便宜租金從2400元漲到3596元，50坪三房型若是租客月收入39943元到55920元，租金則從18700元漲到32100元，漲幅高達1.6倍，而且公告漲租時間非常短，離續約時間不到一個月，租客就算要另覓他處，也很難在短時間找到合適地點。社宅是照顧弱勢的社會福利，政府補助沒漲，租金調漲，只會讓弱勢更陷困境，要求張在市長任內凍漲租金。

市議員許家睿痛批社宅漲租「比惡房東還惡劣」，指八德一號社宅漲幅部分租金一年大概2千多萬元，建議市府運用囤房稅收入6千6百多萬元補助社宅租金。

市議員鄭淑方、王珮毓、張肇良和黃瓊慧等人則批張善政在「小犬」颱風來襲時無做為，還跑去國民黨慶祝酒會，桃園新屋最大陣風達11級，比放假的台中8級、新竹6級都高，卻沒有研議放假，結果路樹倒塌、候車亭倒塌和八德1萬多戶停電。王珮毓指龍潭有民眾在風災中被路樹打到重傷命危，還在加護病房插管治療。鄭淑方則批張善政冷血無能。

市議員彭俊豪則說，亞洲矽谷創新研發中心計劃近期突然喊停，過程跳過與民進黨市議員溝通。此外，世界館轉型，竟然是在市政會議突然宣布，粗糙舉辦會勘，令人咋舌。

針對小犬風災，張善政強調市府有三級開設，有標準的SOP，自己也有掌握風災受傷人數，受傷總共3位，「123的3」；民進黨質詢還在持續中。

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