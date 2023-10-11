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住戶門口停車、人迫上車道 桃園這2條路挨批行人地獄

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區莒光路雙向道路幅寬卻未畫設人行道，人車爭道，嬰兒車、輪椅走馬路危險。圖／林柏勛提供
中壢區莒光路雙向道路幅寬卻未畫設人行道，人車爭道，嬰兒車、輪椅走馬路危險。圖／林柏勛提供

桃園市有路權團體、在地居民認為中壢區幸福街、莒光路是無法改變的行人地獄時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛今天上午表示，市民陳情會勘發現，幸福街一邊沒標線，居民停車變固定車位，雙向通行卻無法會車，消防車都進不去，莒光路從幸福到中山東路段，沒有人行空間，造成人車爭道，嬰兒車、輪椅都難行，「路不是住戶門口停車的延伸」，很不合理。

中壢區長李日強回應表示，幸福街小、莒光路雙向道，不能說是行人地獄，幸福街延著莒光路至中山東路段，旁邊莒光公園有人行步道可通行，還有沿著黃屋塵溪也有人行步道可供行人通行，幸福街一側因沒有標線被車輛占用，或是路霸影響通行，公所將朝清除路霸解決，至於莒光路畫設標線、沒有畫設人行道，道路兩邊停車仍有空間，公所將視有無人行需求，再研議是否畫設人行道。

林柏勛接獲桃園市民陳情日前與市議員黃崇真、彭俊豪服務處、交通單位及路權團體至中壢區幸福街、莒光路會勘，林表示，幸福街隔一條莒光路一邊雙向道、一邊單行道，其中雙向路寬5公尺多，卻一側沒有標線，被汽車占用變固定停車，沒有翻車率，加上放置盆栽，無法會車，連消防車也進不去。

但是莒光公園另一邊卻畫停車格收費讓更多市民使用，市民陳情要求改為單行道，卻被交通單位認為不可行，莒光路從幸福到中山東路段，雙向通行卻沒有人行空間，造成人車爭道，嬰兒車走在馬路上，站在人本交通精神，如果畫標線型人行道無法一步到位，希望從畫黃線開始。

黃崇真表示，中壢後站幸福街道路小，因為停車、車輛供需失衡，近年人本交通精神興起，基於行人需求，應先在該街危險、影響視線的轉彎處占用的車輛清空，不讓車輛長期占用，可由里長與周邊住戶溝通後先畫黃線，白天禁止停車、晚上開放停車，又市民陳情幸福街雙向道改單行道，或街廓清空雙向順暢，須由里長調查，採漸進式檢討，至於莒光路將路幅縮減做標線型人行道，增加行人空間，後續亦由里長與居民溝通畫設意願。

彭俊豪表示，幸福街、莒光路問題主要在人行和行車，幸福街狹小，一邊車子占用造成會車困難，民眾建議畫設標線或改為單行道，讓車子通行順暢，因涉用路需求及實際問題，地方不同聲音，改為單行道是比較好的方式，都需要地方通通取得共識，莒光路畫設人行道，這都是先要地方溝通共識。

中壢區幸福街小，一邊無標線變成居民固定停車位，無法會車，引發路權團體批評不合理。
中壢區幸福街小，一邊無標線變成居民固定停車位，無法會車，引發路權團體批評不合理。
中壢區莒光路雙向道路幅寬卻未畫設人行道，人車爭道，嬰兒車、輪椅走馬路危險。記者曾增勳／攝影
中壢區莒光路雙向道路幅寬卻未畫設人行道，人車爭道，嬰兒車、輪椅走馬路危險。記者曾增勳／攝影
中壢區幸福街、莒光路被路權團體視為行人地獄，時力交通零死亡願景召集人林柏勛與地方民代會勘改善。圖／林柏勛提供
中壢區幸福街、莒光路被路權團體視為行人地獄，時力交通零死亡願景召集人林柏勛與地方民代會勘改善。圖／林柏勛提供

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