住戶門口停車、人迫上車道 桃園這2條路挨批行人地獄

桃園市有路權團體、在地居民認為中壢區幸福街、莒光路是無法改變的行人地獄，時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛今天上午表示，市民陳情會勘發現，幸福街一邊沒標線，居民停車變固定車位，雙向通行卻無法會車，消防車都進不去，莒光路從幸福到中山東路段，沒有人行空間，造成人車爭道，嬰兒車、輪椅都難行，「路不是住戶門口停車的延伸」，很不合理。

中壢區長李日強回應表示，幸福街小、莒光路雙向道，不能說是行人地獄，幸福街延著莒光路至中山東路段，旁邊莒光公園有人行步道可通行，還有沿著黃屋塵溪也有人行步道可供行人通行，幸福街一側因沒有標線被車輛占用，或是路霸影響通行，公所將朝清除路霸解決，至於莒光路畫設標線、沒有畫設人行道，道路兩邊停車仍有空間，公所將視有無人行需求，再研議是否畫設人行道。

林柏勛接獲桃園市民陳情日前與市議員黃崇真、彭俊豪服務處、交通單位及路權團體至中壢區幸福街、莒光路會勘，林表示，幸福街隔一條莒光路一邊雙向道、一邊單行道，其中雙向路寬5公尺多，卻一側沒有標線，被汽車占用變固定停車，沒有翻車率，加上放置盆栽，無法會車，連消防車也進不去。

但是莒光公園另一邊卻畫停車格收費讓更多市民使用，市民陳情要求改為單行道，卻被交通單位認為不可行，莒光路從幸福到中山東路段，雙向通行卻沒有人行空間，造成人車爭道，嬰兒車走在馬路上，站在人本交通精神，如果畫標線型人行道無法一步到位，希望從畫黃線開始。

黃崇真表示，中壢後站幸福街道路小，因為停車、車輛供需失衡，近年人本交通精神興起，基於行人需求，應先在該街危險、影響視線的轉彎處占用的車輛清空，不讓車輛長期占用，可由里長與周邊住戶溝通後先畫黃線，白天禁止停車、晚上開放停車，又市民陳情幸福街雙向道改單行道，或街廓清空雙向順暢，須由里長調查，採漸進式檢討，至於莒光路將路幅縮減做標線型人行道，增加行人空間，後續亦由里長與居民溝通畫設意願。

彭俊豪表示，幸福街、莒光路問題主要在人行和行車，幸福街狹小，一邊車子占用造成會車困難，民眾建議畫設標線或改為單行道，讓車子通行順暢，因涉用路需求及實際問題，地方不同聲音，改為單行道是比較好的方式，都需要地方通通取得共識，莒光路畫設人行道，這都是先要地方溝通共識。