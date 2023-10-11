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台水12日停水施工7小時 苗栗、頭屋、後龍52村里受影響

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣自來水公司辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日8點至下午3點停水施工，苗栗市、頭屋鄉及後龍鎮52村里受影響。本報資料照片
台灣自來水公司辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日8點至下午3點停水施工，苗栗市、頭屋鄉及後龍鎮52村里受影響。本報資料照片

台灣自來水公司辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，10月12日8點至下午3點施工，停水區域包括苗栗市嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗10里，頭屋鄉 明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭6村。

水壓降低區域，苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗18里，後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅18里。

台水第三區管理處指出，停水地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，水壓降低期間應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免發生可能虹吸汙染。

停水

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