竹北農地違建廠房 趁連假趕工

新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地遭檢舉趁國慶4天連假出現吊車趕工違建，居民連日蒐證，昨天廠房幾乎快完工，縣府農業處火速派員會勘確認違建，今天將展開聯合會勘。地政處表示，6月已裁罰業者18萬元罰鍰，未來會加重、連續罰；工務處也強調將限期7天內拆除，逾期未拆就強拆。

議員林禹佑表示，國慶連假期間接到7、8位民眾陳情，指有業者竟在鳳岡路旁農牧用地上蓋違建鐵皮工廠，將對周邊農地和居民造成影響，若是廠房恐有排放廢水、廢氣汙染農田疑慮，若是倉庫則可能堆置廢棄物或危險物品，也是一大隱憂。

周邊居民說，這塊地總面積約1866坪，業者出動吊車、10多名工人趕工，因公務機關放假，多次檢舉還是無法阻止，很擔心一旦蓋好就木已成舟、拆不掉了。

農牧用地依規只能農用，如搭建種植蔬果的溫室、飼養雞鴨豬等，若有其他使用目的須向農業處申請，但農業處證實，目前未收到地主或業者的申請，今天將會同工務處、地政處聯合稽查。

地政處說，行為人在農牧用地違建已違反區域計畫法，將裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。今年6月已裁罰該行為人18萬，今天會勘時，若行為人依舊未恢復農地狀態，將會繼續加重裁罰24萬元起跳，並按面積、採連續罰。

工務處也強調，農業處已通知該處為施工中的農地違章建築，今天會函請違建人7天內自行拆除，逾期未拆就強制拆除。