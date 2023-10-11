桃市「開瓶」購地預算4.8億 被批九牛一毛

桃園市政府推動「開瓶計畫」打通瓶頸道路，7年來執行率不到3成，多次引發質疑。市府今年修法提高協議價購土地款，從公告現值1.2倍增加到1.4倍，明年度購地預算更增加1倍以上。但議員仍質疑增加經費九牛一毛，呼籲釋出容積移轉代金開路，工務局回應，容移代金較不適用，將先針對最迫切且含公有地的路段持續加強和地主溝通。

市府2016年起以開瓶計畫改善不少易塞車路段和肇事路口，超過800件提案，截至今年9月僅179案完工。以往協議價購價格為土地公告現值1.2倍，常遭批評不足，新市府修法增加到1.4倍，明年度購地預算更從往年的2億元增為4.8億。

議員舒翠玲表示，開瓶計畫協議價購金額原僅公告現值1.2倍，連民眾向市府購買畸零地都要花公告現值的1.7倍，交易根本不公平，導致多案破局，經多年爭取，市長張善政調高金額，終於讓卡關多年的陸光路瓶頸拓寬案有進展，對其他案件的達成率會有幫助。

「即使用地取得經費增加，仍是九牛一毛。」議員黃敬平質疑，每年開瓶計畫核定增加20案以上，但物價指數年增率、地價連年上漲，經費永遠不足，執行率年年低落，光平鎮區要打通的一般道路及瓶頸道路就有56條，工務局根本巧婦難為無米之炊；桃園容移代金至今已累積上百億，應直接撥交部分比例給工務局開路，否則再過50年也開不完。

工務局用地科解釋，中央規定各都市計畫區的容積代金不能跨區使用，也不是每個都市計畫區內的容移代金都充足，且開瓶計畫許多案子是位在農業區的瓶頸道路，不是都市計畫道路，無法使用容移代金。

用地科坦言，雖增加購地費用，仍有地主認為價格不理想不願售地，此外土地共同持有人太多，也難以達成共識；工務局會持續與地主溝通，並優先打通包含公有地的路段，若道路拓寬範圍涉及民房拆遷，也會在符合道路設計標準下調整拓寬線型，盡量避免拆遷民房為原則。