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全台最多！龍岡忠貞國旗掛5萬面 國旗重機異域遊街最吸晴
慶祝雙十國慶日，桃園市魅力金三角商圈今天舉辦雙十嘉年華，聚集千人穿著滇傳統服飾及號召70輛重型機車，帶著國旗浩浩蕩蕩大遊街，吸引民眾圍觀拍照，晚上舉辦「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，龍潭愛樂管弦樂團演出50多名樂手演出，為國慶日慶生，紀念當年在金三角地區犧牲奮鬥的軍人同胞。
龍岡忠貞地區許多來自滇緬異域金三角孤軍後代，匯聚滇緬異域美食、文化，打造魅力金三角商圈特色，今年國旗屋張老旺舉辦國慶升旗典禮，吸引各地2000人參與，盛況空前，金魅力金三角商圈舉行雙十嘉年華活動，千人聚集穿著滇緬異域傳統服飾遶行平鎮、忠貞大遊行，70輛重機懸掛國旗、不少騎士穿著國旗裝，浩蕩大遊街，也吸引大批民眾圍歡，民眾看到重機遊街紛紛拍照、加油。
金三角文化基金會董事長王根深表示，今年慶祝雙十國慶，龍岡忠貞地區掛有4至5萬面國旗，是全台民間自辦國慶活動，懸掛最多國旗的地方，而為紀念先民流血流汗，晚上舉行「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，龍潭愛樂管弦樂團50多名樂手演出，紀念當年金三角地區犧牲奮鬥的軍人同胞。
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