全台最多！龍岡忠貞國旗掛5萬面 國旗重機異域遊街最吸晴

慶祝雙十國慶日，桃園市魅力金三角商圈今天舉辦雙十嘉年華，聚集千人穿著滇傳統服飾及號召70輛重型機車，帶著國旗浩浩蕩蕩大遊街，吸引民眾圍觀拍照，晚上舉辦「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，龍潭愛樂管弦樂團演出50多名樂手演出，為國慶日慶生，紀念當年在金三角地區犧牲奮鬥的軍人同胞。

龍岡忠貞地區許多來自滇緬異域金三角孤軍後代，匯聚滇緬異域美食、文化，打造魅力金三角商圈特色，今年國旗屋張老旺舉辦國慶升旗典禮，吸引各地2000人參與，盛況空前，金魅力金三角商圈舉行雙十嘉年華活動，千人聚集穿著滇緬異域傳統服飾遶行平鎮、忠貞大遊行，70輛重機懸掛國旗、不少騎士穿著國旗裝，浩蕩大遊街，也吸引大批民眾圍歡，民眾看到重機遊街紛紛拍照、加油。