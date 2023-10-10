桃園瓶頸道路「開瓶計畫」執行率低 明年購地預算增1倍

桃園市政府推動「開瓶計畫」打通瓶頸道路，7年來執行率不到3成，多次引發質疑。市府今年修法提高協議價購土地款，從公告現值1.2倍增加到1.4倍，明年度購地預算更增加1倍以上。但民代批評增加的經費仍是九牛一毛，呼籲應釋出容移代金開路。工務局回應，容移代金有使用限制，針對最迫切且包含公有地的路段，會持續加強和地主溝通。

市府2016年起啟動開瓶計畫，改善不少易塞車路段和肇事路口，不過超過800件提案截至今年9月僅179案完工。以往協議價購價格為土地公告現值1.2倍，多次遭藍綠議員批評不足，新市府上任後修法增加到1.4倍，明年度購地預算更從往年的2億增為4.8億。

議員舒翠玲表示，開瓶計畫協議價購金額原僅公告現值1.2倍，連民眾向市府購買畸零地都要花公告現值的1.7倍，交易根本不公平，導致許多案件破局，經多年爭取，市長張善政調高金額，終於讓卡關多年的陸光路瓶頸拓寬案有進展，相信對其他案件的達成率也有幫助。

「即使用地取得經費增加仍是九牛一毛，」議員黃敬平則批評，每年開瓶計畫核定增加20案以上，但物價指數年增率、地價連年上漲，經費永遠不足，執行率年年低落，光平鎮區要打通的一般道路及瓶頸道路就有56條，工務局根本巧婦難為無米之炊；桃園容移代金至今已累積上百億，應直接撥交部分比例給工務局開路，否則再過50年也開不完。

工務局用地科解釋，中央規定各個都市計畫區的容積代金不能跨區使用，不是每個都市計畫區內的容移代金都充足，且開瓶計畫許多案子是位在農業區的瓶頸道路，不是都市計畫道路，無法使用容移代金。

用地科坦言，雖增加購地費用，仍有地主認為價格不理想不願售地，此外土地共同持有人太多，也難以達成共識；工務局會持續與地主溝通，並優先打通包含公有地的路段，若道路拓寬範圍涉及民房拆遷，也會在符合道路設計標準下調整拓寬線型，以盡量避免拆遷民房為原則。