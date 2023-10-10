新竹縣喜迎18位國慶寶寶 還有12位寶媽待產中

今天是雙十國慶日，新竹縣截至今天中午12點為止，共有18名國慶寶寶出生，其中一對雙胞胎女寶，父母親特別選擇在國慶日良辰吉時剖腹產，跟國家一起歡慶生日。新竹縣政府表示，為鼓勵生育，提供新生兒營養補助金，也配合中央「0-6歲國家一起養」政策，積極營造友善的生養環境，促進生育率。

新竹縣8家醫療院所，截至今天中午12點為止，一共出生18名雙十寶寶，其中為9名男寶寶、9名女寶寶，其中東元綜合醫院有2名新生兒，中國醫藥大學新竹附設醫院7位，其中包含1對雙胞胎女寶。新竹台大分院生醫醫院1位，育禾婦幼診所8位，目前尚待產有12位孕婦。

新竹縣政府指出，近年來我國婚育年齡推遲、生育率低迷，去年全國新生兒出生數13萬8986人，相較於前年15萬3820人大幅減少，且創新低，為減緩少子女化問題，新竹縣積極營造友善的生養環境，讓媽媽安心生產、寶寶平安成長。

新竹縣今年1至9月出生數為3986人，為分擔家庭照顧育兒負擔，新竹縣長楊文科持續推動友善生育、養育環境，提供新生兒營養補助金，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元。

另配合中央「0-6歲國家一起養」政策，讓政府成為家庭養育子女的神隊友，提高育兒津貼發放額度至每月補助5000元，並於今年起取消排富限制，使更多家庭受惠。

新竹縣政府表示，為提升嬰幼兒健康，新竹縣衛生局積極輔導接生醫療院所、產後護理之家推廣純母乳哺育及營造友善哺乳環境，另於竹北、竹東、湖口、新豐4大鄉鎮市衛生所辦理母乳支持團體聚會，提供母嬰更完善的照顧服務。