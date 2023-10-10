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街頭快閃挺台灣 林志潔偕新竹隊跳Team TAIWAN應援舞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市立委參選人林志潔創意挺台灣，今天中午偕多位民進黨籍議員在人潮洶湧的巨城百貨門口，大跳《挺台灣應援曲》。圖／林志潔提供
民進黨新竹市立委參選人林志潔創意挺台灣，今天中午偕多位民進黨籍議員在人潮洶湧的巨城百貨門口，大跳《挺台灣應援曲》。圖／林志潔提供

跳舞慶雙十，民進黨新竹市立委參選人林志潔創意挺台灣，今天中午偕多位民進黨籍議員在人潮洶湧的巨城百貨門口，大跳《挺台灣應援曲》。林志潔說，在雙十國慶與新竹隊成員以跳舞方式，歡慶國慶兼創意拜票，表達對民主台灣的支持。

林志潔說，這次活動有很多創舉，包括第一次上線，也是第一次嘗試邊跳舞邊拜票。未來會持續在新竹市各地快閃跳舞，也歡迎有興趣學舞的民眾一起加入，跟我們一起同樂應援。

林志潔指出，這首《挺台灣應援曲》是總統候選人賴清德推出的應援歌曲，節奏分明，旋律也很熱血，聽起來很有氣勢。在官方MV中看到的是片段的舞蹈，不過新竹隊的表演是跳完整首歌。

林志潔接著表示，自己跟選舉總幹事李妍慧，號召新竹市議員陳建名、劉康彥、楊玲宜、鄭美娟、林盈徹、曾資程、劉彥伶與施乃如，每天都在繁忙的競選行程空檔，抽空出來練跳應援舞，本來很擔心會同手同腳，結果跳的時候意外順利，希望跳舞應援除了為民主台灣加油，也可以給新竹市民一點小驚喜。

跳舞慶雙十，民進黨新竹市立委參選人林志潔創意挺台灣。圖／林志潔提供
跳舞慶雙十，民進黨新竹市立委參選人林志潔創意挺台灣。圖／林志潔提供

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