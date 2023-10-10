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竹北農地「長」出千坪鐵皮廠房 還趁國慶連假趕工違建

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地，業者趁國慶4天連假出動吊車趕工違建。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地，業者趁國慶4天連假出動吊車趕工違建。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地，遭民眾檢舉趁國慶4天連假出動吊車趕工違建，居民連日蒐證，發現連假第1天僅有簡單支架，到今天廠房幾乎快完工。新竹縣農業處已派員會勘確認違建，明天將再展開聯合會勘；地政處也表示，6月已裁罰業者18萬元罰鍰，未來會加重、連續罰。工務處強調，將限期7天內拆除，逾期未拆就強拆。

新竹縣議員林禹佑指出，新竹縣長楊文科上任後針對農地違建鐵腕執法，非農用的違建1年內斷水電並強拆。但國慶連假期間，他就接到7、8位民眾陳情，指出有業者竟在鳳岡路一處農牧用地上違建鐵皮工廠。

林禹佑認為，這很明顯是違建，不管是蓋廠房，或是當作倉庫使用，都會對周邊農地和居民造成影響。若是廠房恐有排放廢水、廢氣汙染農田的疑慮，若是倉庫也有可能被作來堆置廢棄物或是危險物品，對周邊農民、居民都是一大隱憂。

周邊居民也說，該處以地籍資料來看是農牧用地無誤，總面積約1866坪，業者近期趁連假趕工搭建，甚至出動吊車、10多名工人趕工，但因國慶連假公務機關都放假，他多次檢舉還是無法阻止業者繼續動工，很擔心業者一旦蓋好就木已成舟、拆不掉了。

新竹縣農業處表示，該地為農牧用地只能農用，例如搭建種植蔬果的溫室、飼養雞鴨豬等，若有其他使用目的需要申請，但目前均無收到地主或業者提出申請，明天將會同工務處、地政處聯合稽查。

新竹縣地政處則說，行為人在農牧用地違建已違反區域計畫法，將裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。今年6月已裁罰該行為人18萬，明天會勘時，若行為人依舊沒有將現場恢復農地狀態，將會繼續加重裁罰，罰鍰24萬元起跳，並按面積、採連續罰。

新竹縣工務處也強調，該處違建農業處已派員會勘查處，並通知工務處為施工中的農地違章建築，農業處除移請地政處開罰外，工務處將於明天上班日函請違建人7天內自行拆除，若逾期未拆就強制拆除。

新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地竟長出突兀的大廠房。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市鳳岡路一處千坪農地竟長出突兀的大廠房。記者黃羿馨／攝影
今天現場仍有工人持續進行搭建作業。記者黃羿馨／攝影
今天現場仍有工人持續進行搭建作業。記者黃羿馨／攝影
居民連日蒐證，發現連假第1天僅有簡單支架。圖／民眾提供
居民連日蒐證，發現連假第1天僅有簡單支架。圖／民眾提供

違建 新竹 連假

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