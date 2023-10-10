竹市府送禮 喜迎9位國慶寶寶報到 尚有10名產婦待產中

新竹市喜迎9位國慶寶貝誕生，和國家一起歡慶，市長高虹安歡迎孩子們成為新竹幸福友善城市的一員，市府也送上國慶生日禮，包括集乳袋、嬰兒包巾、固齒器、提杯，一起分享喜悅並鼓勵支持母乳哺育，祝福孩子及家長平安幸福、快樂順利。

衛生局表示，依據竹市醫療院所統計，截至今日中午，竹市共迎接9名國慶寶貝誕生，男生3名、女生6名，其中自然產8位、剖腹產1位，目前尚有10名產婦待產中，期盼也能在雙十國慶日平安順利產下健康寶寶。

「沒想到在結婚10周年的紀念日，得知懷孕的好消息，真的是最珍貴的禮物！」新竹市36歲孫小姐感動地表示，5年前因公公的遺願，加上丈夫是家裡的獨子，希望能延續香火，本想試著自然受孕，嘗試了3年仍始終無果，便求助於新竹市立馬偕兒童醫院人工生殖醫學中心，經歷了3次人工生殖的挑戰，終於在今年初成功受孕，順利懷上寶寶。孫小姐說，記得曾經特地跟醫師討論想生國慶寶寶，結果寶寶真的選在10月10日報到，期盼孩子能平安健康長大，在未來每一年能和國家一同慶生。

高虹安表示，依據內政部111年的粗出生率統計，新竹市為6.6‰，粗出生率高於全國的5.9‰，因此市府一定要做爸爸媽媽最強力的後盾，於軟硬體方面全方位建設友善育兒、婦幼環境。

市府積極推動「0至6歲市府養」等多項社福政策，今年10月起加碼托育補助、預計年底完成一區一定點臨托的托育服務目標、4月起好孕專車取消排富限制，市府將持續規劃更多社會福利措施，打造竹市成為好生、好養，幸福友善、老幼共好的城市。