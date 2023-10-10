第一胎元旦寶 第二胎國慶寶 苗栗二寶媽湊成「好」字

今天是中華民國生日，苗栗縣目前誕生4名國慶寶寶，清一色都是男孩，其中，一名產婦第一胎女生是元旦寶寶，一家集國慶、元旦寶寶，而且湊成「好」字，也傳為佳話。

苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院，今天至中午前，各接生2名男寶，大千34歲曾姓產婦更創下第一胎生元旦女寶寶、第二胎生國慶男寶寶的巧合，醫護人員直呼真是溫馨又感動。

大千醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，曾姓婦人在國慶日前一晚到門診做例行性產檢，因出現產兆，所以留在醫院內待產，順利在凌晨誕下國慶寶寶，這胎的男寶寶不僅和第一胎的女兒湊成一個好字，也剛好分別在元旦和國慶日生產，這意外的巧合讓大家都很驚喜。

林敬旺也提醒，目前健保給付的產檢已從過去的10次增加到14次，所以鼓勵懷孕的媽媽從初期到後期全程做好產檢，才能同時照顧好寶寶和媽媽的健康，若遇到高危險妊娠的情況也可及時接受治療。