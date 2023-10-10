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新竹市打造智慧校園！3年內每年建置800間智慧教室

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
青草湖國小校內部分教師與大學端合作開發AR/VR虛擬教材，培養孩子們的創新思維和問題解決能力，獲得教育部5G新科技示範學校。圖／市府提供
青草湖國小校內部分教師與大學端合作開發AR/VR虛擬教材，培養孩子們的創新思維和問題解決能力，獲得教育部5G新科技示範學校。圖／市府提供

新竹市積極推動「班班有網路，生生用平板」、「班班有大屏，一師一載具」政策，將在未來3年內以每年建置800間智慧教室的目標，逐步完備竹市46所國中小班班有大屏計畫，提升軟硬體資訊設備，希望以數位載具翻轉教育，帶領市內各級學校全方位建置數位友善「智慧校園」。

市長高虹安表示，新竹市全面推動數位教育，成立數位重點學校，讓數位社群輔導團隊深入各校，了解各校於數位教學的現況，並根據學生需求立即給予解決方法。將打造優質數位學習環境，並積極精進教師資訊技能與素養，啟發教學創新知能，提升孩子學習效能，落實「新竹好學」精神。

教育處長陳木金日前親自頒發數位重點學校聘書，共有11校獲聘，其中，今年擴校增加兩校強棒加入，分別是三民國中與高峰國小。數位輔導組總召南隘國小校長賴黃宗強調，希望透過數位教育，讓教室E化無邊界、學習穿時空，幫助學生培養自主學習到終生學習的無限量能。

教育處表示，今年教育部推動數位學習績優徵選方案，新竹市推薦三所績優學校，包括南寮國小、光華國中、青草湖國小，以及兩位績優教師，分別為東門國小資訊組長吳俊成、竹光國中資訊組長陳乃誠，參選陣容堅強。

教育處指出，南寮國小在歷任校長的支持與鼓勵下，深耕運用自主學習於因材網發展，榮獲教育部110年核心學校殊榮。教務主任劉麗娟談起推動數位學習，看到多數學生的學習動機顯著提升，觸覺型、動覺型學習風格的孩子，在數位學習課堂上的表現讓老師驚艷。

光華國中於疫情所衍生的停課疑慮時，運用因材網進行全市線上教學演練觀摩會，提供因應疫情停課的參考模式。110年起擔任數位重點學校以來，成立四大領域社群，活化應用數位教學平台，促進多元學習成效。

青草湖國小致力於數位科技的應用，每個教室都配備了最新的數位化教學工具，校內部分教師與大學端合作開發AR/VR虛擬教材，培養孩子們的創新思維和問題解決能力，獲得教育部5G新科技示範學校。

教育處表示，將持續攜手學校打造新世代智慧學習環境，培養因應數位素養的未來人才，讓孩子於瞬息萬變的未來，能夠具有數位化終身學習的永續續航力。

光華國中數位團隊邁向希望未來，110年起擔任數位重點學校以來，成立四大領域社群，活化應用數位教學平台，促進多元學習成效。圖／市府提供
光華國中數位團隊邁向希望未來，110年起擔任數位重點學校以來，成立四大領域社群，活化應用數位教學平台，促進多元學習成效。圖／市府提供

新竹 教師 教育部

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