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百人揮舞國旗熱血路跑慶雙十 新竹最大路跑社堅持11年
今天是雙十國慶，新竹縣竹22錸德路跑社邀請近百名跑友，以路跑方式慶祝國家生日。大夥今天清晨5時許，揮舞著國旗從竹北五福宮出發，沿途經自強北路、勝利7街、竹22線道產業道路，一路跑到芎林鄉月桃窩山頭，在山上迎接國慶曙光，齊祝中華民國生日快樂。除了疫情停辦，這也是該路跑社第11年用路跑方式慶祝國家生日。
竹22錸德路跑社長范源金指出，竹22錸德路跑社是新竹地區人數最多的路跑社團，已有2千多名團員加入，今年是該路跑社第11年舉辦國慶路跑，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步、不僅是愛國家的表現，感覺也很酷。
范源金說，後來活動獲得跑友們熱烈的響應，大家人手一支國旗在路上揮舞著，路上還不時會有民眾、拿著國旗主動加入路跑行列，跑不動的小朋友和歐巴桑則騎著腳踏車跟在後面，大家萬眾一心、真的很感動，也凝造出團結的氣氛，因此就持續舉辦至今。
范源金指出，國慶路跑因疫情一度停辦2年，去年疫情解封後就開始恢復活動，今年再度帶領大家重溫雙十慶典嘉年華的熱鬧氛圍，也讓大家發現竹22道路與沿途景色之美，大家一同路跑，有人跑半馬，有人跑15、10公里，以最適合自己的距離、最健康的方式為國家慶生。
副社長許家彰、林明峯也表示，國慶日這天，是發揮愛國心的最佳時刻，除了心中有國旗，也以實際的路跑行動帶著國旗到處跑，沒有黨派意識，大家只有一個想法：「我們愛我們的國家、我們要用不一樣的方式、慶祝國家的生日。」
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