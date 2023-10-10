桃私托傳施暴幼童挨罰 2人停職

桃園市桃園區某私立托嬰中心近日傳出涉嫌對幼兒施暴，議員黃瓊慧接獲10多位家長陳情，要求社會局嚴懲。社會局昨表示，針對托嬰中心未善盡督導之責及2名工作人員不當對待兒童行為，將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰32萬元，2人也已停職。

黃瓊慧表示，有家長接到社會局通知，指孩子在托嬰中心疑被不當照顧，請家長前往看監視器畫面，其中有爸爸痛訴孩子遭打巴掌，網路上也有其他家長指控「會對幼童灌水」；據悉，該中心收托35名幼兒，竟有3分之1受害，非常離譜。

黃瓊慧說，業者曾有違法經營安親班紀錄，社會局應徹查，釐清多少幼兒受害、如何施暴，同時開除2位涉嫌的工作人員並公布姓名。

社會局表示，調閱監視器後發現確有不妥的照顧行為，針對該中心未善盡督導之責，將裁罰12萬元並要求限期改善；2名工作人員疑為管教做出違法行為，將依兒少權法第49條裁處，其中1名主管裁罰12萬元、限制不得擔任工作人員10年，另名托育人員則裁罰8萬元、限制不得擔任工作人員5年，且均將公告姓名，中心也已將2人停職。

社會局指出，該中心2021年曾被檢舉違法經營安親班，當時會同教育局在下課時段前往稽查發現屬實，限期改善，並解除準公共化契約，之後再無相同違規情事。