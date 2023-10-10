明揚大火殷鑑 竹市危險物品工廠 推安全輔導計畫

日前屏東明揚大火造成嚴重傷亡，公共安全議題引發社會關注，新竹市消防局昨表示，市府列管36家公共危險物品達30倍以上場所，其中32家在園區，儲存產線製程所需化學等物品，為提升公共安全，已聯合科管局、園區公會及各大廠工安專家推動安全輔導計畫，藉由園區大廠績優的安全管理經驗，輔導中小型廠房及區外工廠，提升防災和救災安全。

市長高虹安說，竹科是重要科技產業聚落，使用公共危險物品的工廠不少，讓園區內已做得非常好、且重視自主安全管理的績優廠商，分享經驗給中小型廠房，藉由安全輔導計畫，讓廠區達到事前整備減災。

市府參考科管局近年推行消防輔導計畫的查核表為藍本，再以各大廠消防實務運作經驗，增修訂「大廠帶小廠消防輔導查核表」，送給各廠自評，針對結果，利用消防溝通平台決定臨廠輔導清冊，輔導團隊包括科管局、消防局、大廠工安專家、公會代表等。

消防局表示，工廠化學品種類繁多而且複雜，將持續要求廠商強化自主防災觀念，備妥必要的資訊置於警衛室等處所，妥善運用H-CARD及化學雲查詢系統，火災發生時，可以先了解廠房內存放的物質種類和位置等，讓消防人員選擇適合的滅火方式，減少救災危害。