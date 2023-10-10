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翻轉舊城區 桃市推6解方拚都更

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園、中壢2個舊城區老舊市容常遭批評，未來可加速都更。圖為中壢車站前的財神大樓。本報資料照片
桃園、中壢2個舊城區老舊市容常遭批評，未來可加速都更。圖為中壢車站前的財神大樓。本報資料照片

桃園市都發局今年將推出6項措施，提高都更誘因並簡化審議作業時間，包括桃園和中壢2個舊城區未來可望加速更新，議員認為效果待觀察，也建議市府積極扮演溝通和監督角色，包括可成立「桃園市住宅及都市更新中心」進行公辦都更，兼顧市民權益。

桃園市有不少新興重劃區，桃園和中壢2舊城區卻面臨基礎設施老化、交通擁擠挑戰，亟待翻轉，都發局說，6項都更的精進作為可使更新加速，開啟都更元年。

都發局住宅處本月將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可提議劃定更新地區，同意門檻降低為75%，時程獎勵10%；另研訂「實施者申請代拆辦法」，明訂兼顧住戶權益及程序正義的代拆流程，同時研修「都更容積獎勵核算標準」，放寬開放空間及公益設施獎勵核算，新增透天厝整合獎勵項目，預計年底前公告實施。

另外包括已修訂的「都更單元劃定基準」、「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」和已啟動「跨街廓都更容積調派專案」，分別放寬都更基地檢核條件，調高營建單價基準，讓共同負擔的金額更趨合理，並讓小基地的容積得以移出調派，增加參與都更機會。

議員謝美英、彭俊豪表示，每個都更案例牽涉問題不同，市府作法仍待觀察，且制訂法規提高都更誘因，也須積極扮演溝通、監督角色，別造成合約糾紛。

議員凌濤說，鼓勵舊城區再生，可將現有的社會住宅中心改為「住宅及都市更新中心」進行公辦都更，才能以整體都市發展及公益角度，兼顧全體市民權益。

都更 桃園 議員

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