桃園復興區長補選21投票 國民黨大咖站台推薦黨提名人

桃園市復興區第三屆區長補選，由國民黨提名候選人陳瑛與無黨籍候選人蘇佐璽、曾志湘三人競爭，陳瑛 今天下午在羅浮舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、市長張善政及市議長邱奕勝率20多名議員站台相挺，張善政推薦表示，陳瑛爭取復興建設和福利，問政不含糊，「我雙手雙腳支持她」。

復興區長游正英8月間病逝，市選委會辦理第三屆復興區長補選，桃園市議員陳瑛、前原住民族委員會副主委蘇佐璽及前區長曾志湘三人競選，本月21日區長補選投票，國慶連假期間，蘇佐璽、曾志湘兩人率先成立競選總部，蘇佐璽以庶民心聲才是區政主軸，曾志湘打出魄力改造「復興2.0，躍升國際美鄉村」希望工程，分別爭取選民支持。

陳瑛競選總部成立大會，朱立倫站台表示，拉拉山水蜜桃是他當縣長任內推動的，任內到復興上百次，陳瑛 最知道復興需要更多觀光客和支持農產品，他推薦陳瑛請大家支持，未來侯友宜當選總統共同支持復興。