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桃園復興區長補選21投票 國民黨大咖站台推薦黨提名人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
無黨籍復興區長候選人蘇佐璽（見圖）國慶連假成立競選總部全力拜票，爭取選民支持。圖／取自蘇佐璽臉書
無黨籍復興區長候選人蘇佐璽（見圖）國慶連假成立競選總部全力拜票，爭取選民支持。圖／取自蘇佐璽臉書

桃園市復興區第三屆區長補選，由國民黨提名候選人陳瑛與無黨籍候選人蘇佐璽、曾志湘三人競爭，陳瑛 今天下午在羅浮舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、市長張善政及市議長邱奕勝率20多名議員站台相挺，張善政推薦表示，陳瑛爭取復興建設和福利，問政不含糊，「我雙手雙腳支持她」。

復興區長游正英8月間病逝，市選委會辦理第三屆復興區長補選，桃園市議員陳瑛、前原住民族委員會副主委蘇佐璽及前區長曾志湘三人競選，本月21日區長補選投票，國慶連假期間，蘇佐璽、曾志湘兩人率先成立競選總部，蘇佐璽以庶民心聲才是區政主軸，曾志湘打出魄力改造「復興2.0，躍升國際美鄉村」希望工程，分別爭取選民支持。

陳瑛競選總部成立大會，朱立倫站台表示，拉拉山水蜜桃是他當縣長任內推動的，任內到復興上百次，陳瑛 最知道復興需要更多觀光客和支持農產品，他推薦陳瑛請大家支持，未來侯友宜當選總統共同支持復興。

張善政表示，陳瑛議會開心果，問政認真不含糊，從鄉代到縣市議員17 年，未離開復興，一直為復興爭取建設和 福利，爭取部落族人開的露營場合法，復興最重要是農業和觀光，他全力支持陳瑛。邱奕勝說，陳瑛在議會表現好，他和議員當陳瑛建設復興後盾，支持明年復興建設預算增加。

桃園市長張善政（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台披彩帶爭取勝選。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台披彩帶爭取勝選。記者曾增勳／攝影
無黨籍復興區長候選人曾志湘（見圖）國慶期間成立競選總部全力拜票，爭取選民支持。圖／取自曾志湘臉書
無黨籍復興區長候選人曾志湘（見圖）國慶期間成立競選總部全力拜票，爭取選民支持。圖／取自曾志湘臉書
國民黨主席朱立倫（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台授旗爭取勝選。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台授旗爭取勝選。記者曾增勳／攝影
桃園市議長邱奕勝（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台贈粽子「包中」爭取勝選。記者曾增勳／攝影
桃園市議長邱奕勝（中左）為國民黨提名復興區長候選人陳瑛（中右）站台贈粽子「包中」爭取勝選。記者曾增勳／攝影

議員 競選總部 張善政

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