國慶連假竹縣光觀兩樣情 天氣差新埔沒曬柿餅業績掉3成

國慶連假第3天，新竹縣觀光兩樣情。新竹縣交通旅遊處指出，中秋加上這波國慶連假，預估新竹縣的遊客將突破15萬人次，其中國慶連假期間，旅宿業訂房率已破7成，其中安捷酒店、六福莊及統一渡假村更近9成。不過柿餅業者卻叫苦連天，因天氣差沒法曬柿餅，遊客聽到都不來了，業績直接掉3成。

新竹縣交旅處指出，秋天是遊新竹縣的好季節，新埔曬柿美景尤為知名，五峰、尖石秋季限定楓葉、落羽松更是不遑多讓。新竹縣觀光遊憩區今年1至8月遊客已突破500萬人次，相較去年同期增加超過50萬人次，其中以北埔、內灣及湖口老街遊客人次占比最多，顯見各地遊客對於老街美食的愛戴。

不過今年國慶連假天公不作美，新竹地區雖未下起大雨，但天氣陰時多雲。新竹縣柿餅業者指出，因外地遊客都是衝著曬柿餅來，連假期間雖然接到很多遊客電話，但因國慶連假天氣差，沒有曬柿餅，遊客聽到都不來了，營業額比去年掉3成。