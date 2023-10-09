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全國呼吸道插管、CPR競賽 新竹縣16組警義消奪獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
這次競賽總共吸引全國警、義消共106組、199人參與賽事，其中以新竹縣表現最為亮眼，共有16組選手獲獎。圖／新竹縣消防局提供
這次競賽總共吸引全國警、義消共106組、199人參與賽事，其中以新竹縣表現最為亮眼，共有16組選手獲獎。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣消防局昨天參加2023年第十屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，從全國106組中脫穎而出，共有16組選手獲得特優至佳作等優異成績。新竹縣消防局訓練科長劉彥承表示，很多選手都是第一次跨出新竹縣參加比賽，透過賽事不僅讓自己視野更廣，也更具信心，獎項得名是其次，相信在未來的救護工作可以讓大家更有熱情。

新竹縣消防局指出，本次賽事由中華緊急救護技術員協會舉辦，項目分別為呼吸道插管組、一般CPR 組及MCPR（機械式胸外按壓心肺復甦術）3個組別，總共吸引全國警、義消共106組、199人參與賽事，其中以新竹縣表現最為亮眼，總計報名18組、合計41人，歷經初賽、決賽，最後共有16組選手獲得優異成績。

首次帶領消防同仁一同參與的豐田分隊救護義消分隊長黃文增表示，感謝消防局、救護大隊各位長官用心規畫訓練課程，更感謝所有教官不離不棄的教導，讓大家收穫滿滿，尤其當初大家不看好的豐田救護分隊，參賽的4組人馬最終都站上頒獎台。

新竹縣消防局表示，這次MCPR組獲獎隊伍的包括豐田救護義消分隊周奕君、黃文增、邱麗如獲得特優。關西救護義消分隊葉日強、吳智文、朱津鋒；竹東救護義消分隊賈博鈞、魏美玄、徐明賢以及芎林義消救護分隊林心彤、彭育琳、許世良獲得優等。高鐵救護義消籌備分隊卓業堃、朱佑翔、戴誠佑則獲得佳作。

一般CPR組部分，新埔救護義消分隊鍾潤富、彭可瑜及豐田救護義消分隊李秀美、林子鈞獲得特優。高鐵救護義消籌備分隊薛裕霖、蕭楷樺；關西救護義消分隊張家綸、周莉萍；豐田救護義消分隊曾進財、何孟謙；山崎救護義消分隊李佳芬、陳勇昱以及芎林救護義消分隊蔡宗佑、吳宛諭獲得優等。

一般CPR組佳作則由豐田救護義消分隊蔣昀蓉、許郭旺；山崎救護義消分隊楊鈞崴、鄭惠云以及竹東救護義消分隊邱燕玲、江靜宜拿下。最後寶山分隊員李孟樵、芎林分隊員李晉緯也勇奪呼吸道插管組佳作。

新竹縣消防局參加2023年第十屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，共有16組選手獲得特優至佳作等優異成績。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局參加2023年第十屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，共有16組選手獲得特優至佳作等優異成績。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，本次賽事分別為呼吸道插管組、一般CPR 組及MCPR（機械式胸外按壓心肺復甦術）3個組別。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，本次賽事分別為呼吸道插管組、一般CPR 組及MCPR（機械式胸外按壓心肺復甦術）3個組別。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局昨天參加2023年第十屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，共有16組選手獲得特優至佳作等優異成績。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局昨天參加2023年第十屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，共有16組選手獲得特優至佳作等優異成績。圖／新竹縣消防局提供

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