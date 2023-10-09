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苗栗後龍排水溝魚群暴斃 縣議員要求追查原因

中央社／ 苗栗縣9日電

苗栗縣後龍鎮一處排水溝近日出現魚群暴斃情形，苗栗縣府環保局前往檢測水質無異常，苗栗縣議員表示，事件發生已多天，認為水質已改變，要求追查魚群暴斃原因。

民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在臉書（Facebook）發文指出，接獲民眾來電告知於後龍埔頂里一處排水溝出現大量死魚，聯繫苗栗縣政府環保局到場檢測水質並未發現異狀，但事件已發生多天，懷疑水質已有所不同，要求環保局要找出原因，追究責任。

苗栗縣政府環保局表示，昨天接獲通報即派員到場稽查，死魚數約300尾，檢測水質無異常，附近居民稱魚群暴斃已發生2天，疑因水流動所以水質已非原先狀態，已請水溝主管單位農田水利署處理魚屍，持續追查魚群暴斃原因。

環保局表示，民眾若發現污染事件，可即時通報環保局派員查處，以把握稽查時效。

水質 苗栗縣 排水溝

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