獨／桃園八德1號社宅租金漲幅驚人 薪資5.5萬租金3.2萬？

桃園市八德一號社宅傳出調漲租金，最高漲幅近2倍，造成418戶承租戶不安。市府住宅發展處表示，市價租金逐年攀升，人力管理成本也上漲，社宅租金亦不得不調整，但經過與議長邱奕勝以及地方商討後，會再考量民眾負擔能力，將暫緩調漲租金，重新謹慎研議方案後再公告。

八德一號社宅租金3年未漲，驟然調漲讓房客錯愕。15坪的1人房原本最便宜價格每月2400元，但11月起每月租金漲到3596元，將近原本的1.5倍，而漲幅最高則是50坪的三人房，若是月收入39943元到55920元民眾承租，租金則從18700元漲到32100元。

八德區福德里長呂宜政在臉書表示，「要調漲租金可以，應該適度調漲緩步調漲才對」，段樹文、楊朝偉、許家睿等議員也紛紛關心漲租情況，議長邱奕勝更直接與市長張善政聯繫，協調應該以影響最小的方式妥適處理。

據悉，經張善政指示，住宅處已暫時凍漲，將在既有的分析基礎上研究調整方案，朝調緩漲幅的方向努力，以減少房客們負擔。

住宅處表示，社宅部分單元有照顧經濟、社會弱勢的政策目標，縱使調漲後仍低於市價租金，市府會進一步考量「政策戶、一般戶、薪資」的差異，詳細評估政策戶的負擔能力，以分期緩漲為原則修正漲租機制。

住宅處長邱英哲表示，八德一號社宅40%為政策戶，60%一般戶，桃園採六級租金制度，要付多少租金是依租戶的薪資來計算，入住者的月薪從0元到55920元都有。他也強調，以市價打折扣的租金政策不變，照顧弱勢也是市府的責任，一定會提出最適切的調緩漲幅方式。

市府人士則分析，市價借款利率從不到1%調整至約1.8%，讓市府還款壓力大為增加，且社宅物業管理管理成本也持續上漲，相關財務結構問題積累許久，也成為張善政上任後的棘手問題。