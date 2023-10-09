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桃園明天國慶升旗估3千人到場 「森林王子」張泰山領唱國歌
明天是國慶日，桃園市政府明早7點30分將在府前廣場舉辦升旗典禮，現場除有精彩表演外，也邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人。市府預計當天參與升旗的民眾將達到3000人，呈現眾人一起揮舞國旗、旗海飄揚的景象，讓國慶的光榮感在桃園重現。
桃園市長張善政今年指示擴大舉辦國慶相關活動，13個行政區主要路段已懸掛超過3700面國旗，比去年多出1400多面，加上各區公所、各戶政事務所及各局處額外布置的小幅國旗，總數估計超過1萬面，復興區更是首度懸掛國旗，另外在虎頭山公園、中正公園、北橫遊客中心、慈湖園區、小烏來、角板行館及拉拉山上等景點也設置手持國旗的「國慶兔」雕像，提供遊客打卡拍照。
桃園今年按往例在府前廣場舉辦升旗典禮，市府表示，報名成功的民眾，當天可領取手持小國旗與杯袋，因場地大小有限，參加者要事先線上報名，2日系統開放首日，1010名額瞬間就被搶光，為讓更多民眾感受現場升旗典禮感動，5日上午8時再加碼500個名額，同樣被秒殺，響應熱烈。
市府今年還推出國慶升旗線上互動遊戲，明天將在現場實境重現，民眾參加升旗典禮後，可留下來體驗線上升旗PK遊戲及打卡拍照。
市府另規畫一系列國慶活動，包括線上升旗互動小遊戲、府前升旗典禮、金三角商圈「跨族裔遊行嘉年華」、忠貞新村「國慶嘉年華市集」、眷村文化節國旗踩街，以及機捷A22、A13國慶主題車站、彩繪列車等。
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