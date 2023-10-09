快訊

力挺以色列！美派航母打擊群至東地中海 拜登允諾將有更多援助

獨／以色列台生直擊！民眾捐物資、醫院擠滿捐血人潮 警察全副武裝駐守

夕陽之歌：追憶梅艷芳，香港覆滅的一息間燦

桃園、中壢舊城區市容有救了？ 市府推6解方拚都更

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園、中壢2個舊城區老舊市容常遭外界批評，桃園市都發局今年陸續推出6項措施，提高都更誘因並簡化審議作業時間，希望加速都更。圖為中壢車站前的財神大樓。本報資料照片
桃園、中壢2個舊城區老舊市容常遭外界批評，桃園市都發局今年陸續推出6項措施，提高都更誘因並簡化審議作業時間，希望加速都更。圖為中壢車站前的財神大樓。本報資料照片

桃園有不少新興重劃區，桃園和中壢2個舊城區卻面臨基礎設施老化、交通擁擠等挑戰，亟待翻轉。市府都發局今年陸續推出6項措施，提高都更誘因並簡化審議作業時間。民代對此樂觀其成，但各案例面臨的問題都不同，呼籲市府修訂法規同時，也須積極扮演溝通、監督角色，才有機會加速進程。

桃園、中壢2大舊城區過去以火車站為中心衍生發展出市街聚落，經歷時代變遷，舊城區機能逐漸轉移導致沒落，老舊建築更被外界批評影響市容。為加速都更進度，市長張善政上任後陸續修訂「都更單元劃定基準」、「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，並啟動「跨街廓都更容積調派專案」。

都發局住宅發展處指出，上述措施目的包括放寬都更基地檢核條件、調高營建單價基準，並鼓勵將老城區巷弄內不易重建的基地產權移轉給市府當綠地，換取其他基地增加30％容積率，讓小基地有機會申請都更。

住宅處10月也將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可提議劃定更新地區，同意門檻降低為75%，時程獎勵10%；另研訂「實施者申請代拆辦法」，明訂兼顧住戶權益及程序正義的代拆流程，同時研修「都更容積獎勵核算標準」，放寬開放空間及公益設施獎勵核算，並新增透天厝整合獎勵項目，預計年底前公告實施。

議員謝美英、彭俊豪表示，推動都更活化舊城區是必要且正確的作法，不過每個案例牽涉問題都不同，中壢車站前的指標案例財神大樓，目前整合地主稍有進度，但須配合鐵路地下化及電纜地下化，不僅難度高、時間軸也得拉長。

謝美英說，市府制訂法規提高都更誘因，也須積極扮演溝通、監督角色，過去中壢第一起公辦都更「中興巷公辦都更」曾發生工程延宕，市府應記取教訓，別一昧加速推動都更，卻造成合約糾紛。

議員凌濤表示，市府不少做法都有機會鼓勵舊城區再生，未來期盼市府能將現有的社會住宅中心，以中央及其他直轄市的規格，進一步推動「桃園市住宅及都市更新中心」進行公辦都更，才能以整體桃園都市發展及市民公益角度，兼顧全體市民權益。

延伸閱讀

桃園未來5年重大建設要2045億難負荷？市府：財政穩健

桃園前市府亂花錢、豆腐渣工程多？ 藍綠議員再槓

爆農業部突稽查無冷鏈公告蛋品廠 凌濤：在遮掩什麼？

質疑陳吉仲赴立院民進黨團報告動機 凌濤：為保官位

相關新聞

桃園、中壢舊城區市容有救了？ 市府推6解方拚都更

桃園有不少新興重劃區，桃園和中壢2個舊城區卻面臨基礎設施老化、交通擁擠等挑戰，亟待翻轉。市府都發局今年陸續推出6項措施，...

因地制宜打造景觀 苗栗工務段勇奪「金路獎」第一名

苗栗市經國路樟樹夾道成蔭，台3線大湖鄉、卓蘭鎮鯉魚潭水庫一帶路段美人樹花開繽紛，公路局中區養護工程分局苗栗工務段因地制宜...

新竹市未舉辦升旗典禮 華夏金城明早9點迎大國旗辦典禮

明天是國慶日，鄰近的桃園市政府、新竹縣政府都將延續傳統舉辦國慶升旗典禮，苗栗縣政府也將首度與救國團合作辦升旗活動，新竹市...

推動休憩環境！ 竹市鹽水公園二期改善工程10月中啟動

新竹市政府推動改善休憩環境，今年10月中旬將啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程-二期」計畫，此計畫獲交通部觀光局...

新竹市開放資料數量今年增1倍 品質全達金標章等級

新竹市政府今年全面優化「開放資料(Open Data)平台」的資料品質及數量，截至7月底，資料的開放數量比去年同期更增加...

興建航空城9活動中心要拆 桃議員促配套

桃園航空城計畫安置街廓與安置住宅仍在趕工，居民除抗議「先建後拆」和補助不夠等政策跳票，也擔憂未來市民活動中心還沒著落，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。