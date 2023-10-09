桃園、中壢舊城區市容有救了？ 市府推6解方拚都更

桃園有不少新興重劃區，桃園和中壢2個舊城區卻面臨基礎設施老化、交通擁擠等挑戰，亟待翻轉。市府都發局今年陸續推出6項措施，提高都更誘因並簡化審議作業時間。民代對此樂觀其成，但各案例面臨的問題都不同，呼籲市府修訂法規同時，也須積極扮演溝通、監督角色，才有機會加速進程。

桃園、中壢2大舊城區過去以火車站為中心衍生發展出市街聚落，經歷時代變遷，舊城區機能逐漸轉移導致沒落，老舊建築更被外界批評影響市容。為加速都更進度，市長張善政上任後陸續修訂「都更單元劃定基準」、「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，並啟動「跨街廓都更容積調派專案」。

都發局住宅發展處指出，上述措施目的包括放寬都更基地檢核條件、調高營建單價基準，並鼓勵將老城區巷弄內不易重建的基地產權移轉給市府當綠地，換取其他基地增加30％容積率，讓小基地有機會申請都更。

住宅處10月也將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可提議劃定更新地區，同意門檻降低為75%，時程獎勵10%；另研訂「實施者申請代拆辦法」，明訂兼顧住戶權益及程序正義的代拆流程，同時研修「都更容積獎勵核算標準」，放寬開放空間及公益設施獎勵核算，並新增透天厝整合獎勵項目，預計年底前公告實施。

議員謝美英、彭俊豪表示，推動都更活化舊城區是必要且正確的作法，不過每個案例牽涉問題都不同，中壢車站前的指標案例財神大樓，目前整合地主稍有進度，但須配合鐵路地下化及電纜地下化，不僅難度高、時間軸也得拉長。

謝美英說，市府制訂法規提高都更誘因，也須積極扮演溝通、監督角色，過去中壢第一起公辦都更「中興巷公辦都更」曾發生工程延宕，市府應記取教訓，別一昧加速推動都更，卻造成合約糾紛。

議員凌濤表示，市府不少做法都有機會鼓勵舊城區再生，未來期盼市府能將現有的社會住宅中心，以中央及其他直轄市的規格，進一步推動「桃園市住宅及都市更新中心」進行公辦都更，才能以整體桃園都市發展及市民公益角度，兼顧全體市民權益。