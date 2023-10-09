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因地制宜打造景觀 苗栗工務段勇奪「金路獎」第一名
苗栗市經國路樟樹夾道成蔭，台3線大湖鄉、卓蘭鎮鯉魚潭水庫一帶路段美人樹花開繽紛，公路局中區養護工程分局苗栗工務段因地制宜打造景觀，最近勇奪交通部「金路獎」路況養護類全局第一名，可望成為地方新亮點。
「金路獎」有交通界奧斯卡獎之稱，第24屆最近頒獎，其中，公路局有54處工務段評比，苗栗工務段在路況養護類脫穎而出，獲得全局第一名，苗栗工務段長黃陳全期許持續精進路況、交通與景觀等面向改善措施，打造用路人有感且有溫度的幸福公路。
苗栗工務段指出，工務段養護從臨海的台61線至內山台3線，8條省道長289公里、260座橋梁，都是居全局之冠，養護面積684萬平方公尺，約958座足球場，鄉野、市區路段回歸景觀本質，也備受地方好評，苗栗市經國路、台3線大湖鄉與卓蘭鎮路段是推動公路景觀的亮點。
其中，苗栗市經國路沿路樟樹夾道成蔭，工務段盤點，1988年苗栗縣政府承辦台灣區運會在經國路、為公路口設置的精神堡壘，早已年久失修，工務段將重新整理綠美化，清理雜物招牌，改善人行道，路口號誌的纜線也將施工下地，景觀再升級。
至於台3線大湖鄉、卓蘭鎮鯉魚潭水庫附近，138公里至145公里路段沿途種植美人樹，花開時節繽紛，工務段以美人樹為主軸，加強養護、補植，協調台灣電力公司管線地下化，搭配美化儲水桶、電箱等設施，明年將會有成效。
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