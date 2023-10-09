借鏡屏東明揚大火 竹市推危險物品工廠安全輔導計畫

日前屏東明揚大火造成嚴重傷亡，公共安全議題引發社會關注，新竹市消防局表示，竹市計有列管36家公共危險物品達30倍以上的場所，其中32家位於新竹科學園區內，儲存產線製程所需的化學品等物品，為提升廠區公共安全，消防局聯合科管局、園區公會及各大廠工安專家推動安全輔導計畫，藉由園區大廠績優的安全管理經驗，輔導中小型廠房及區外工廠的安全管理，進一步全面提升防災和救災的安全性。

市長高虹安表示，公共安全一直市府最重視的事情，竹科是竹市很重要的科技產業聚落，使用公共危險物品的工廠不少，讓園區內已經做的非常好的公司、工廠，且重視園區內自主安全管理的績優廠商，來分享經驗給中小型廠房，希望藉由安全輔導計畫，能讓廠區達到事前整備減災。

消防局長李世恭表示，園區公會日前已開會討論，考量園區廠商都非常重視工廠安全，使用化學品也多自主申報給科管局，工安風險較低。且科管局自110年起辦理消防輔導計畫及消防法規宣導，建立「大廠帶小廠」輔導平台機制及臨場訪視方式，提升園區消防安全。

市府參考科管局近年推行消防輔導計畫的查核表為藍本，再以各大廠的消防實務運作經驗，增修訂為「大廠帶小廠消防輔導查核表」，將查核表遞送給市內各廠自評，針對自評結果利用消防溝通平台決定臨廠輔導清冊，輔導團隊包括科管局、消防局、大廠工安專家、公會代表等，以大廠經驗發揮標竿學習的效力，提升竹市消防的安全能量。