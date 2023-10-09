新竹市未舉辦升旗典禮 華夏金城明早9點迎大國旗辦典禮

明天是國慶日，鄰近的桃園市政府、新竹縣政府都將延續傳統舉辦國慶升旗典禮，苗栗縣政府也將首度與救國團合作辦升旗活動，新竹市因去年預算無規劃，今年未舉辦升旗典禮。不過，竹市眷村華夏金城社區成立10年來，每年都會舉辦升旗典禮，附近已掛滿國旗，明天上午9點將舉行，一同迎接國慶日到來。

新竹市已多年未辦升旗典禮，高虹安上任後，今年適逢國慶日，也未舉辦升旗典禮。對此，市府表示，新竹市政府因為今年預算是在去年就已經編列完成，今年並無規畫辦理升旗典禮。今年歡慶國慶日，在中正路、公道五路兩側道路加掛國旗，數量比往年多，也在新竹州廳外牆打造立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十設計元素，邀請市民一起祝賀國家生日。

華夏金城社區今年照舊舉辦升旗典禮，每年的升旗典禮簡單溫馨，約有3、4百位民眾參與，明天上午8點半將先表演，儀式約在9點開始，屆時社區居民手中將揮舞的小國旗，齊聲唱國歌。