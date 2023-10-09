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推動休憩環境！ 竹市鹽水公園二期改善工程10月中啟動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
城銷處說明，二期工程預計10月中旬開工，為降低對圖書館運作及周遭住戶交通的影響，將依三階段採分區方式施工。圖／市府提供
城銷處說明，二期工程預計10月中旬開工，為降低對圖書館運作及周遭住戶交通的影響，將依三階段採分區方式施工。圖／市府提供

新竹市政府推動改善休憩環境，今年10月中旬將啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程-二期」計畫，此計畫獲交通部觀光局補助，將投入總經費1千萬元，改善鹽水圖書館北側公園的綠地及鋪面。

城銷處表示，市長高虹安指示鹽水公園景觀環境改善工程不停歇，二期工程改善重點為加強公園與17公里海岸自行車道連結，並強化引導指示標誌、調整行人及車輛動線，提供更安全的休憩空間。同時改良廣場鋪面下方地基，避免沉陷而造成積水，以提供假日遊客與當地里民舒適的休憩環境。

城銷處說明，二期工程預計10月中旬開工，為降低對圖書館運作及周遭住戶交通的影響，將依三階段採分區方式施工。第一階段改善圖書館周邊鋪面；第二階段改善涼亭周邊植栽及體健設施；第三階段改善紅磚廣場地基及鋪面。而考量第三階段廣場需開挖地基進行改良，屆時將事前公告封閉長興街262巷及276巷通往西濱快速道路的日期。合計工期為6個月，預計明年4月中旬完工，如因施工造成不便，敬請市民見諒。

城銷處進一步說明，市府辦理竹市鹽水公園一期改善工程，預計今年12月9日完工，投入逾2300萬元改善圖書館南側公園，拆除既有老舊設施，新增共融、地景式遊具，並改善人行步道舖面，增加綠帶面積、減少水泥結構，讓濱海景觀視野更加通透，將西海岸最美夕陽海景盡收眼底，將與二期工程的第一階段改善項目，同步於明年1月上旬開放。

鹽水公園位於香山，周邊有圖書館、籃球場、觀海長廊，並由豎琴橋串聯17公里自行車道，改善完工後將提供里民更舒適的日常活動空間，更是欣賞濕地與夕陽美景的最佳選擇，將成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。

新竹市政府推動改善休憩環境，今年10月中旬將啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程-二期」計畫。圖／市府提供
新竹市政府推動改善休憩環境，今年10月中旬將啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程-二期」計畫。圖／市府提供

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