新竹市開放資料數量今年增1倍 品質全達金標章等級

新竹市政府今年全面優化「開放資料(Open Data)平台」的資料品質及數量，截至7月底，資料的開放數量比去年同期更增加1倍之多，總數達800筆以上，對外公開資料品質全數已達中央檢核「金標章」等級，強化數據治理城市的可能性。

竹市府公開資料優化成效今年大幅躍進。市長高虹安表示，跨機關資料分散且格式駁雜不一，是推動資料共享及創新服務的難題，為解決此一困境，市府頒布「新竹市政府資料交換共通標準作業原則」，要求市府各機關單位必須要有數位資料格式統一的規範，未來才能藉由跨機關資料共享，彼此交叉分析，找出資料因果關係輔佐決策，資料將賦予政府更大的力量，強化數據治理城市的可能性。

行政處長吳皇昇指出，過去市府開放資料品質經中央檢核多數為銀標章，且數量僅有400多筆，市府團隊體認智慧科技應用對城市發展的重要性，且政府資源有限，但民間創新力量無窮，公私協力才能促進城市進步，因此今年大力推動開放資料的質量優化。

吳皇昇指出，Open Data質與量的提升，是市府各局處共同努力的成果，目前開放資料筆數相較之前已大幅成長1倍，達到800筆以上，這是各縣市很少有的顯著進步，開放資料品質也全部達到金標章等級，而白金標章等級的開放資料筆數也從原本的0%提升到95%。未來市府將繼續努力，以促進跨機關資料整合、提高資料流通便利性為目的，讓民眾可以充分運用開放資料提供的內容，共同將新竹市打造成數據便利的未來城。

行政處補充，民眾如需了解「開放資料Open Data平台」的相關內容，請至網站（https://opendata.hccg.gov.tw/）查詢，或撥打24小時服務專線：1999（限新竹市境內直撥）、03-5216121轉9，將有專人服務。