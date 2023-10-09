聽新聞
test
0:00 / 0:00

優化號誌整頓交通 苗縣府將建交控中心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

路口號誌不能連貫，車流走走停停，用路人傷腦筋，苗栗縣政府爭取交通部2000多萬元補助，預計明年建置交控中心， 整合現有的智慧號誌，希望重要路口有必要時啟動優化號誌，車流不卡卡。

苗栗縣政府是少數未設交通處的縣市政府，目前由工務處兼管交通業務，縣長鍾東錦認為相關工作繁重，但限於組織條例，明年會先設交控中心，原住民族事務中心升格一級單位後，再成立交通行政事務中心統籌。

工務處指出，用路人迭有反映車流因路口號誌走走停停的問題，縣府已爭取交通部同意補助2350萬元，明年辦理智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫，及旅遊地區交通壅塞紓解及安全提升計畫。

計畫內容將針對國道1號頭份交流道周邊路網，包含建國、中央、自強及中興路等主次要路段、縣道124甲路廊，頭份交流道至竹南科學園區的台1線，改善整體路廊號誌時制優化改善、並擴大辦理建置智慧有聲號誌。

此外，南庄鄉、獅潭鄉124縣道進行對向來車偵測告警、南庄CMS道路替代路線改道建議及發布等，另購置整合式工作站、LCD投影螢幕、多投影伺服器等設備，建置交控中心。

南庄 交通部

延伸閱讀

苗栗史上頭一次國慶升旗典禮 鍾東錦相約「不見不散」

重要道路車流不卡卡 苗縣府推交控中心優化

鍾東錦兌現政見 苗栗縣原民事務中心升格擬明年3月掛牌

苗體育場員工上班喝酒被議員目睹 鍾東錦：依規定懲處

相關新聞

竹縣3校11月打流感疫苗 家長憂太晚

公費流感疫苗本月2日開打，新竹縣累計已有至少157人不願施打高端廠牌離開，衛生局跟進台中、台北等縣市，昨宣布高端疫苗不會...

興建航空城9活動中心要拆 桃議員促配套

桃園航空城計畫安置街廓與安置住宅仍在趕工，居民除抗議「先建後拆」和補助不夠等政策跳票，也擔憂未來市民活動中心還沒著落，將...

優化號誌整頓交通 苗縣府將建交控中心

路口號誌不能連貫，車流走走停停，用路人傷腦筋，苗栗縣政府爭取交通部2000多萬元補助，預計明年建置交控中心， 整合現有的...

苗栗史上頭一次國慶升旗典禮 鍾東錦相約「不見不散」

苗栗縣首次辦理國慶日升旗典禮，報名參加1600人爆量，縣長鍾東錦今天在臉書相約「不見不散」，並再開放400人現場報名，要...

影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

雙十連假第2日，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史，今天下午4點15分歷史性首度抵嘉義縣，縣長翁章梁及新港奉天宮董...

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

前電競選手Toyz劉偉健昨上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。