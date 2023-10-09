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優化號誌整頓交通 苗縣府將建交控中心
路口號誌不能連貫，車流走走停停，用路人傷腦筋，苗栗縣政府爭取交通部2000多萬元補助，預計明年建置交控中心， 整合現有的智慧號誌，希望重要路口有必要時啟動優化號誌，車流不卡卡。
苗栗縣政府是少數未設交通處的縣市政府，目前由工務處兼管交通業務，縣長鍾東錦認為相關工作繁重，但限於組織條例，明年會先設交控中心，原住民族事務中心升格一級單位後，再成立交通行政事務中心統籌。
工務處指出，用路人迭有反映車流因路口號誌走走停停的問題，縣府已爭取交通部同意補助2350萬元，明年辦理智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫，及旅遊地區交通壅塞紓解及安全提升計畫。
計畫內容將針對國道1號頭份交流道周邊路網，包含建國、中央、自強及中興路等主次要路段、縣道124甲路廊，頭份交流道至竹南科學園區的台1線，改善整體路廊號誌時制優化改善、並擴大辦理建置智慧有聲號誌。
此外，南庄鄉、獅潭鄉124縣道進行對向來車偵測告警、南庄CMS道路替代路線改道建議及發布等，另購置整合式工作站、LCD投影螢幕、多投影伺服器等設備，建置交控中心。
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