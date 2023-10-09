竹縣3校11月打流感疫苗 家長憂太晚

公費流感疫苗本月2日開打，新竹縣累計已有至少157人不願施打高端廠牌離開，衛生局跟進台中、台北等縣市，昨宣布高端疫苗不會進入校園。另外，因有3所國小11月才接種，不少家長擔心太晚，加上施打後至少2周才能生效，等於12月才有保護力，盼能提早。衛生局表示，接種時間是學校自行決定。

竹縣衛生局4日起公開揭示疫苗廠牌，竹北市衛生所前天公布昨下午開打法國賽諾菲巴斯德疫苗，家長帶著孩子蜂擁而至，人潮一度排到人行道上。新竹縣的國小幾乎都安排10月底前完成校園接種，僅3所國小排在11月，包括光明國小11月10日、竹仁國小11月17日、博愛國小11月20日。

衛生局表示，採校園集體接種的國小生，若當日無法接種，事後才能持校護發給的通知單補接種，無法在外自行接種公費疫苗。若想接種高端廠牌的國小生也一樣，在接種日後持補接種單自行至合約院所接種。

竹仁國小黃姓家長指出，學校排定時間較其他學校晚，且疫苗施打後還要2周才生效，等於12月才有保護力，擔心「先得了流感才補疫苗」無濟於事。博愛國小家長指出，學校安排11月20日才接種，最近病毒四起，又不能先在外施打，已考慮要自費讓孩子打。

竹仁國小校長葉若蘭說，學校10月有多項校內行程，如畢業照拍攝、戶外教育、健康檢查、期中考等，加上11月11日學校舉辦運動會、音樂比賽，學生需練習，整體考量再配合醫院空檔，才安排在11月17日。

光明國小校長李孟印說，因希望安排在周五，若孩子有不良反應，家長周六、日可在家照顧，醫院11月10日才有空檔，才選定這時間。至於博愛國小則未回應。