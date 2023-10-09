聽新聞
test
0:00 / 0:00

興建航空城9活動中心要拆 桃議員促配套

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
桃園航空城安置住宅趕工中，地方擔憂未來活動中心沒著落。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城安置住宅趕工中，地方擔憂未來活動中心沒著落。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城計畫安置街廓與安置住宅仍在趕工，居民除抗議「先建後拆」和補助不夠等政策跳票，也擔憂未來市民活動中心還沒著落，將不利老人照顧，要求市府盡早因應；民政局表示，已規畫機關用地，蓋活動中心需評估里鄰規畫和人口狀況，但未來必能滿足民眾生活所需。

因航空城區段徵收，桃市蘆竹和大園區共9處活動中心將拆除，議員徐其萬說，未搬出的3期拆遷戶約8千人，不僅反映擔憂失去活動據點，也不知未來活動中心落腳何處、機能是否便利。

議員游吾和也說，活動中心可提供運動、娛樂、社交、共餐等服務，不僅是長輩重要休憩場域，高齡化社會更是日照及關懷據點，如今活動中心即將拆除，要叫長者何去何從？

徐其萬估計，大園區至少1萬人因航空城要搬家，大部分會搬回，住進有8區塊的安置街廓和4區塊的安置住宅，加上建商未來在周邊推案，當地人口成長可期，市府須明定時間表，至少提前準備在各區塊周邊興建活動中心，別讓居民重建家園後再苦等2、3年以上才有活動中心。

民政局長劉思遠回應，已爭取9處市民活動中心延用至明年10月的最後搬遷日，讓居民現有的生活影響降至最低，尤其沿海老年人口多，很需要日間照護。

劉思遠說，航空城未來遷回的人口數和戶籍可能大幅變動，當地鄰里將重編，新建活動中心需視里鄰規畫、人口遷出與遷入狀況才能評估，依目前都市計畫，當地已規畫6處機關用地，如人口進駐不如預期，就未必適合設置。

為此，民政局請地政局等單位提供安置街廓、安置住宅搬遷位置與戶數等數據，並由大園區公所提出所轄各里範圍調整計畫，以便了解航空城未來人口分布情形，方便與都發局討論是否增加更多機關用地，盡量滿足民眾需求。

由於中壢青埔特區曾有「設校不及、學生寄讀」現象，徐其萬也呼籲市府提前規畫航空城新建中小學，保障學生權益。

教育局說，已預留安置街廊、安置住宅旁文中小用地設置學校，交由竹圍國中兼辦籌備，視116年度人口進駐情形規畫設校規模。

航空城 議員 老年人口

延伸閱讀

桃園航空城內9活動中心將退場 民代籲加速新建

鬼村裡的新生兒：日本滅村危機與「限界集落」問題

美豬偽標示「洗產地」？桃議會國民黨團：中央失職失能

雙十國慶超怕領唱破音 「森林王子」張泰山連睡覺都在聽國歌

相關新聞

竹縣3校11月打流感疫苗 家長憂太晚

公費流感疫苗本月2日開打，新竹縣累計已有至少157人不願施打高端廠牌離開，衛生局跟進台中、台北等縣市，昨宣布高端疫苗不會...

興建航空城9活動中心要拆 桃議員促配套

桃園航空城計畫安置街廓與安置住宅仍在趕工，居民除抗議「先建後拆」和補助不夠等政策跳票，也擔憂未來市民活動中心還沒著落，將...

優化號誌整頓交通 苗縣府將建交控中心

路口號誌不能連貫，車流走走停停，用路人傷腦筋，苗栗縣政府爭取交通部2000多萬元補助，預計明年建置交控中心， 整合現有的...

苗栗史上頭一次國慶升旗典禮 鍾東錦相約「不見不散」

苗栗縣首次辦理國慶日升旗典禮，報名參加1600人爆量，縣長鍾東錦今天在臉書相約「不見不散」，並再開放400人現場報名，要...

影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

雙十連假第2日，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史，今天下午4點15分歷史性首度抵嘉義縣，縣長翁章梁及新港奉天宮董...

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

前電競選手Toyz劉偉健昨上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。