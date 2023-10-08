桃園秀才步道休區小旅行 國慶連假每半小時接駁輕鬆玩

國慶連假第二天，桃園市府農業局長陳冠義今天前往楊梅區主持茶來．茶趣．茶山行活動，與民代一起品茗，推銷秀才休區串連周邊農場的農事體驗，陳冠義表示，這項茶趣活動為期三天，可以挑戰秀才步道健走，體驗休區農場和茶文化特色，每天安排楊梅火車站到秀才步道接駁車，每半小時一班，歡迎市民連期戶外踏青健走。

市府農業局結合楊梅區秀才休閒農業發展協會辦理這項活動，今天起至10日，為期三天國慶連假展開，楊梅區最受歡迎的秀才步道，路幅寬廣但有坡度，具挑戰性卻也容易完成，步道最高327公尺，全程約1.5小時可爬完全程，每到秋季山頂芒草盛開，白茫茫一片綺麗漂亮。

活動在秀才步道茗想亭主會場設置客家茶席、國樂表演，陳冠義和多位市議員主持品茶趣活動，秀才步道涼亭奉茶點，可讓民眾品嘗在地各式好茶，現場有在地農創市集、客家風味茶點販售，及客家服飾租借茶園美拍，讓民眾體驗楊梅茶葉產區半日遊。