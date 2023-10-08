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苗栗史上頭一次國慶升旗典禮 鍾東錦相約「不見不散」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府與救國團合作，10月10日首次辦理國慶日升旗典禮，縣長鍾東錦在臉書相約「不見不散」。圖／取自鍾東錦臉書
苗栗縣政府與救國團合作，10月10日首次辦理國慶日升旗典禮，縣長鍾東錦在臉書相約「不見不散」。圖／取自鍾東錦臉書

苗栗縣首次辦理國慶日升旗典禮，報名參加1600人爆量，縣長鍾東錦今天在臉書相約「不見不散」，並再開放400人現場報名，要與鄉親「一起來向中華民國說聲生日快樂」。

苗栗縣政府過去於元旦開國紀念日，辦理升旗典禮，今年國慶日與救國團合作在苗栗市貓裏山公園首次辦理升旗，獲得熱烈回響，原預定800名額，爆量到1600人，鍾東錦今天在臉書相約10月10日「不見不散」。

鍾東錦說，史上頭一遭國慶升旗，盡管預約報名已額滿，但現場報名仍然有機會參加，名額有限，盡早抵達現場，鄉親共襄盛舉，讓這場雙十慶典熱情「爆棚」，一同為台灣加油。

縣府指出，這場「喜迎國慶─旗揚苗栗」升旗典禮，10月10日上午7點至10點半在貓裏山公園老人文康中心大操場舉行，報名參加者提供國旗、美味餐點，現場並有表演、摸彩，2000張摸彩券，領完為止，有機會抽到iPhone15等獎品。

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