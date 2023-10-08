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重要道路車流不卡卡 苗縣府推交控中心優化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼中興工業區縣道128線，縣府建置優化號誌。本報資料照片
苗栗縣銅鑼中興工業區縣道128線，縣府建置優化號誌。本報資料照片

路口號誌不能連貫，車流走走停停，用路人傷腦筋，苗栗縣政府爭取交通部2000多萬元補助，預計明年建置交控中心， 整合現有的智慧號誌，希望重要路口有必要時啟動優化號誌，車流不卡卡。

苗栗縣政府是少數沒有設交通處的縣市政府，目前由工務處兼管交通業務，縣長鍾東錦認為相關工作繁重，但限於組織條例，明年會先設交控中心，原住民族事務中心升格一級單位後，再成立交通行政事務中心統籌。

工務處指出，用路人迭有反映車流因路口號誌走走停停的問題，縣府已經爭取交通部同意補助2350萬元，明年辦理智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫，及旅遊地區交通壅塞紓解及安全提升計畫。

計畫內容將針對國道1號頭份交流道周邊路網，包含建國路、中央路、自強路及中興路等主次要路段、縣道124甲路廊，頭份交流道至竹南科學園區的台1線，改善整體路廊號誌時制優化改善、並擴大辦理建置智慧有聲號誌。

此外，南庄鄉、獅潭鄉124縣道進行對向來車偵測告警、南庄 CMS 道路替代路線改道建議及發布等，另購置整合式工作站、LCD投影螢幕、多投影伺服器等設備，建置交控中心。

工務處說，縣府去年、今年爭取中央補助1500萬元智慧交通管理系統服務躍升計畫，範圍包括台13線公義路廊（國道3號香山交流道聯絡道）、銅鑼中興工業區周邊路口（縣道128線），設置約30組車流辨識監控系統，將來也會納入交控中心，工務處協調公路總局，並分享相關資訊給縣警察局，如果發現重要道路車流超過設定的水準，立即啟動優化號誌紓緩。

國道 南庄 苗栗縣 鍾東錦

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