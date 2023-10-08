快訊

哈瑪斯飛行傘「空降」以色列 強擄參加音樂節民眾

教育部「0-6歲國家一起養」廣告助攻少子化？ 影片急下架

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
Toyz拍攝「公審超派的炸雞店」影片。 圖／翻攝自Toyz「公審超派的炸雞店！」影片
Toyz拍攝「公審超派的炸雞店」影片。 圖／翻攝自Toyz「公審超派的炸雞店！」影片

前電競選手Toyz劉偉健昨上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一點評，未料竟意外拍到炸雞店員工疑似將廢油倒入水溝畫面，隨即引發網路熱議。新竹市環保局今表示，此舉違反廢清法將開罰、要求改善。

YouTuber「超哥」今年開設連鎖炸雞店，新竹市也有分店，Toyz到炸雞店消費，並在店家對街現吃炸雞、雞排等炸物，分享個人試吃心得。影片昨天上傳，並拍到Toyz身後正好有炸雞店員工拿著大鍋子走出來，疑似走入他處倒掉鍋內物品的畫面。

由於影片只拍到炸雞店員工從店門出入，Toyz立刻派攝影師到店家附近的排水溝，一看發現水溝蓋上有油渣及碎屑等，懷疑炸雞店亂倒廢油與殘渣倒排水溝。

影片一出立刻引發討論，點閱率不到1天達56萬次，成了發燒影片，有網友留言「最終還抓到超派炸雞員工倒食物殘渣在水溝蓋，超派」、「難吃超哥可以解釋說是口味不同，但亂倒廚餘就逃不掉了吧」，還有人說是「真正的血流成河 最老實的美食節目」。

超哥今下午在「超派人生」臉書粉專發文表示，個人造業個人擔，依法處理、要求改善，違規就處罰，還反問網友「你覺得會有人去叫他的加盟店故意違規嗎？」並強調廢油是有價值的，有專門的人在回收，會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？超哥還認為內情不大單純，請大家等他釐清真相。

針對炸雞店疑似傾倒廢油到排水溝，新竹市環保局回應，餐飲業者所產生廢食用油須經由合法回收業者回收，或交由清潔隊回收，不可隨意傾倒水溝，此行為已違反廢棄物清理法第27條，環保局將開罰並要求改善。

廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁不得汙染地面、池溏、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。違者可依同法50條處1200元以上、6千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

新竹市一間炸雞店員工疑似將廢油倒入排水溝。圖／翻攝自Toyz「公審超派的炸雞店！」影片
新竹市一間炸雞店員工疑似將廢油倒入排水溝。圖／翻攝自Toyz「公審超派的炸雞店！」影片

排水溝 劉偉健 Toyz 美食 餐飲業 食用油 雞排 新竹

延伸閱讀

Toyz拍到超派炸雞疑偷倒廢油？店家回應「清洗的水」留言消失了

Toyz「公審超派炸雞」意外拍到廢油倒水溝？！畫面曝光網驚：香脆脆油渣渣

獨／Toyz被通緝資料竟外流網路...原來是1警拍照傳同學群組被出賣

相關新聞

影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

雙十連假第2日，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史，今天下午4點15分歷史性首度抵嘉義縣，縣長翁章梁及新港奉天宮董...

Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

前電競選手Toyz劉偉健昨上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一...

桃園航空城內9活動中心將退場 民代籲加速新建

配合桃園航空城計畫徵收，蘆竹區和大園區共9處市民活動中心需拆除。民代直言，市府應加速新建市民活動中心，顧及周邊居民生活機...

議員質疑高虹安辭選委會 竹市：更能符合規定

新竹市長高虹安卸下新竹市選委會主委職務，改由市府秘書長擔任。有竹市議員認為，因高虹安要避開友人擔任選委等爭議。市府表示，...

桃捷綠線高架段撤圍籬 蘆竹中正北路估明年恢復通行

隨著桃園捷運綠線高架段的橋梁墩柱、高架車站、車站出入口等工程陸續完工，施工圍籬逐漸撤除。桃園市捷運工程局表示，近日已完成...

桃園永安漁港景點湧人潮 11月漁市場換約停業1個月

桃園市永安漁港及綠色隧道、永安海螺館各景點，每逢假日或連假總是湧現人潮遊玩，國慶假期遊客車潮不少，中壢區漁會公告「永安漁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。