Toyz抓包超哥炸雞店疑廢油倒排水溝 竹市環保局回應了

前電競選手Toyz劉偉健昨上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃YouTuber「超哥」在新竹市開設炸雞店的品項並逐一點評，未料竟意外拍到炸雞店員工疑似將廢油倒入水溝畫面，隨即引發網路熱議。新竹市環保局今表示，此舉違反廢清法將開罰、要求改善。

YouTuber「超哥」今年開設連鎖炸雞店，新竹市也有分店，Toyz到炸雞店消費，並在店家對街現吃炸雞、雞排等炸物，分享個人試吃心得。影片昨天上傳，並拍到Toyz身後正好有炸雞店員工拿著大鍋子走出來，疑似走入他處倒掉鍋內物品的畫面。

由於影片只拍到炸雞店員工從店門出入，Toyz立刻派攝影師到店家附近的排水溝，一看發現水溝蓋上有油渣及碎屑等，懷疑炸雞店亂倒廢油與殘渣倒排水溝。

影片一出立刻引發討論，點閱率不到1天達56萬次，成了發燒影片，有網友留言「最終還抓到超派炸雞員工倒食物殘渣在水溝蓋，超派」、「難吃超哥可以解釋說是口味不同，但亂倒廚餘就逃不掉了吧」，還有人說是「真正的血流成河 最老實的美食節目」。

超哥今下午在「超派人生」臉書粉專發文表示，個人造業個人擔，依法處理、要求改善，違規就處罰，還反問網友「你覺得會有人去叫他的加盟店故意違規嗎？」並強調廢油是有價值的，有專門的人在回收，會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？超哥還認為內情不大單純，請大家等他釐清真相。

針對炸雞店疑似傾倒廢油到排水溝，新竹市環保局回應，餐飲業者所產生廢食用油須經由合法回收業者回收，或交由清潔隊回收，不可隨意傾倒水溝，此行為已違反廢棄物清理法第27條，環保局將開罰並要求改善。