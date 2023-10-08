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桃園航空城內9活動中心將退場 民代籲加速新建

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園即時報導
配合航空城開發計畫，蘆竹區和大園區共9處市民活動中心需拆除除，民代呼籲市府要提早因應。圖為安置住宅工地。記者鄭國樑／攝影
配合航空城開發計畫，蘆竹區和大園區共9處市民活動中心需拆除除，民代呼籲市府要提早因應。圖為安置住宅工地。記者鄭國樑／攝影

配合桃園航空城計畫徵收，蘆竹區和大園區共9處市民活動中心需拆除。民代直言，市府應加速新建市民活動中心，顧及周邊居民生活機能，不能再像安置街廓、安置住宅一樣拖延。民政局表示，目前轄里範圍調整規畫仍未確定，但已請區公所根據安置街廓、安置住宅的搬遷位置等數據了解各里人口分布狀況，後續再評估新建活動中心。

桃園航空城安置街廓、安置住宅點交入住進度落後，持續引發拆遷戶不滿，批評先建後拆承諾跳票。徵收範圍內包括青峰里、埔心里、大海里、竹圍里、沙崙里、後厝里等地的市民活動中心即將廢除，也讓還沒搬出的2200戶拆遷戶擔憂失去活動據點。

議員徐其萬、游吾和表示，活動中心可提供運動、娛樂、社交、共餐等服務，不僅是長輩重要休憩場域，高齡化社會下更是日照及關懷據點，如今9座市民活動中心即將被廢，長者該何去何從？

徐其萬指出，安置街廓有8區塊，安置住宅有4區塊，市府必須訂定明確時間表，提前準備在各區塊周邊興建市民活動中心，提升安置戶生活機能，不能等大家重建家園後，又要再苦等2、3年才有活動中心。

民政局長劉思遠表示，已爭取9處市民活動中心延用至明年10月的最後搬遷日；航空城徵收範圍因拆遷，人口數和戶籍將大幅度變動，若欲新建活動中心，需視未來里鄰規畫、人口遷出與遷入狀況才能評估，此外依照都市計畫，當地目前規畫的6處機關用地也不一定適合設置。

劉思遠說，民政局已請地政局等單位，提供安置街廓、安置住宅搬遷位置與戶數等數據，並請大園區公所提出轄里範圍調整計畫，了解人口聚集分布情形，民政局也會與都發局討論是否增加更多機關用地，希望滿足當地需求。

航空城 桃園 都市計畫

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