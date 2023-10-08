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議員質疑高虹安辭選委會 竹市：更能符合規定

中央社／ 新竹市8日電
新竹市長高虹安卸下新竹市選委會主委職務，改由市府秘書長擔任。有竹市議員認為，因高虹安要避開友人擔任選委等爭議。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影
新竹市長高虹安卸下新竹市選委會主委職務，改由市府秘書長擔任。有竹市議員認為，因高虹安要避開友人擔任選委等爭議。聯合報系資料照片／記者郭政芬攝影

新竹市長高虹安卸下新竹市選委會主委職務，改由市府秘書長擔任。有竹市議員認為，因高虹安要避開友人擔任選委等爭議。市府表示，由秘書長擔任主委更能符合相關規定標準。

民進黨新竹市議員曾資程今天在臉書（Facebook）發文表示，高虹安日前請辭民眾黨選決會委員，原因是擔任新竹市選委會主委，擔任民眾黨選決會委員有利益衝突疑慮，為何近日高虹安又辭去新竹市選委會主委，質疑「如果高虹安和男友還住在低價承租的回建築，怎不思考利益衝突迴避呢？」

綠黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，日前他揭露竹市選委會委員李慧敏為雋維國際貿易公司負責人，今年拿下「市長辦公室空間改善」採購標案，李慧敏曾任宣澤科技監察人，宣澤科技的其中1名董事為聯電榮譽副董事長宣明智。從過往宣明智對高虹安的公開力挺，不難推測李慧敏與高虹安有一定程度的友好關係。

劉崇顯認為，合理懷疑高虹安是因友人擔任選委，上月預見可能出現相關爭議而辭去選委會主委職務，認為此舉過於刻意，是欲蓋彌彰。

新竹市政府發言人徐千晴向中央社記者表示，議員的猜測是風馬牛不相及，因總統、立委選舉期間，高虹安的地方行程難免遇上參選人造勢拜票，改由市府秘書長擔任竹市選委會主委更能符合相關規定及標準。

根據新竹市選委會官網「主任委員介紹」頁面資訊，主委已改由新竹市府秘書長張治祥擔任，發布日期為今年9月19日。

高虹安 選委會

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