桃捷綠線高架段撤圍籬 蘆竹中正北路估明年恢復通行
隨著桃園捷運綠線高架段的橋梁墩柱、高架車站、車站出入口等工程陸續完工，施工圍籬逐漸撤除。桃園市捷運工程局表示，近日已完成蘆竹區中正北路1588號至南工路間的道路復舊，提供雙向各二車道及慢車道，合計共6車道的道路，蘆竹區中正北路其餘路段道路復舊工程也預計明年清明節前完成。
捷運綠線是桃園自辦興建的第一條捷運線，目前整體進度接近50%，雖全線通車時間從最早預估的2024年不斷延期到2030年，不過高架段部分包括基礎、墩柱、橋面版等已可交付機電標進場施工，預計2026年8月將優先通車。
捷工局表示，桃捷綠線高架段已完成八德區建德路長興路至仁德路間路段、蘆竹區中正北路320巷至茄苳溪橋間路段、及蘆竹區中正北路1588號至南工路路段道路復舊，蘆竹區中正北路其餘路段道路復舊工程將於市府其他工程完成後接續進行。
捷工局長劉慶豐表示，桃捷綠線高架段施工圍籬撤籬，除增加路幅及駕駛人通視視距外，更增進行車的安全性及舒適度，捷工局在道路復舊的同時，將於各路口評估設置行人庇護島可行性、畫設綠底行人穿越線、檢討行人穿越線位置等行人友善設施，減少行人與轉彎車輛衝突，市府也會秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，早日完成工程施作，還路於民。
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