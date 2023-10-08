桃園永安漁港景點湧人潮 11月漁市場換約停業1個月
桃園市永安漁港及綠色隧道、永安海螺館各景點，每逢假日或連假總是湧現人潮遊玩，國慶假期遊客車潮不少，中壢區漁會公告「永安漁港觀光漁市11月停業一個月」，總幹事黃德汶今天上午表示，因應漁市攤商兩年合約到期換約和進行市場內部整修，漁市場停業一個月，12月1日恢復營業。
永安漁港為桃園市知名景點之一，每逢周休假日或連假，及引大批遊客前往觀光、選購新鮮魚貨及品嚐好吃的料理去處，該觀光漁市場，包括鮮魚區38家攤商、乾貨區32家攤商及熟食區20家攤商，分別提供各類鮮魚叫賣、各式海產乾貨或海鮮炸物、海鮮餐廳，讓遊客買海產回家、到餐廳攤商享受美食。
中壢區漁市公告「永安漁港觀光漁市11月停業1個月」，提醒遊客及民眾注意，避免白跑，引起網友關注，11月想要選購新鮮海產的遊客或消費者可去竹圍漁港消費，其他景點則照常開放觀光遊玩。
黃德汶表示，該漁市攤商每兩年合約到期，11月換約，今年絕大多數攤商換約繼續營運，漁會趁此機會，進行漁市場地板、牆面油漆等內部整修工程，整理後全新面貌，在12月1日重新開業，停業期間，漁市場在不對外服務，不過漁港觀海橋及海景、綠色隧道、海螺館等漁各景點，歡迎遊客前往觀光。
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