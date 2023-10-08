明德水庫塑新形象「水漾明湖」 苗栗縣政府國慶活動暖身

苗栗縣政府、交通部觀光局打造頭屋鄉明德水庫新品牌形象「水漾明湖」，國慶連假期間辦理客家擂茶DIY、健走、水陸域體驗活動等，也為水庫陸海空域兼具的動力特區暖身，期待成為苗栗觀光旅另一顆明珠。

明德水庫於1960、70年代是台灣四大水庫，縣府近年來推動活化與轉型，公私投入超過10億元以上資源，「水漾明湖」新品牌備受期待，縣府於國慶連假期間規畫「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，包括昨天的客家擂茶DIY及市集活動，今天環湖健行，及明、後天在海棠島水陸域活動體驗。

副縣長鄧桂菊、議員許櫻萍、孫素娥、曾玟學、曾美露，及頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長邱鎮軍等人，今天一早為環湖健行活動揭開序幕，縣府文化觀光局長林彥甫說，客委會支持及經費補助，明德水庫除了打造環湖的自行車道，也結合遊艇碼頭、海棠島等水域遊憩活動專區，規畫立式划槳、獨木舟等，並利用空中索道等遊戲概念，將水庫打造成為多元化的遊憩區。