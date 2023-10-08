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明德水庫塑新形象「水漾明湖」 苗栗縣政府國慶活動暖身

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府國慶連假期間辦理「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，吸引大批民眾參加，也為明德水庫新品牌形象「水漾明湖」暖身。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府國慶連假期間辦理「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，吸引大批民眾參加，也為明德水庫新品牌形象「水漾明湖」暖身。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府、交通部觀光局打造頭屋鄉明德水庫品牌形象「水漾明湖」，國慶連假期間辦理客家擂茶DIY、健走、水陸域體驗活動等，也為水庫陸海空域兼具的動力特區暖身，期待成為苗栗觀光旅另一顆明珠。

明德水庫於1960、70年代是台灣四大水庫，縣府近年來推動活化與轉型，公私投入超過10億元以上資源，「水漾明湖」新品牌備受期待，縣府於國慶連假期間規畫「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，包括昨天的客家擂茶DIY及市集活動，今天環湖健行，及明、後天在海棠島水陸域活動體驗。

副縣長鄧桂菊、議員許櫻萍、孫素娥、曾玟學、曾美露，及頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長邱鎮軍等人，今天一早為環湖健行活動揭開序幕，縣府文化觀光局長林彥甫說，客委會支持及經費補助，明德水庫除了打造環湖的自行車道，也結合遊艇碼頭、海棠島等水域遊憩活動專區，規畫立式划槳、獨木舟等，並利用空中索道等遊戲概念，將水庫打造成為多元化的遊憩區。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣觀光發展，在三義有鐵道自行車、公館有出磺坑再造歷史現場，頭屋明德水庫將打響「水漾明湖」全新品牌形象，相信未來明德水庫將為苗栗的觀光旅遊再添新亮點，以「苗栗Style」展現在地觀光旅遊風貌。

苗栗縣政府國慶連假期間辦理「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，吸引大批民眾參加，也為明德水庫新品牌形象「水漾明湖」暖身。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府國慶連假期間辦理「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，吸引大批民眾參加，也為明德水庫新品牌形象「水漾明湖」暖身。圖／苗栗縣政府提供

水庫 品牌 國慶

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