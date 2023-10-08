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新竹縣流感疫苗校園接種排除高端 民眾搶打法國賽諾菲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市衛生所昨天公布下午1點起開打法國賽諾菲廠牌的巴斯德疫苗，消息一出家長紛紛帶著孩子蜂擁而至，衛生所門口排隊人潮一度排到人行道上。圖／民眾莊小姐提供
竹北市衛生所昨天公布下午1點起開打法國賽諾菲廠牌的巴斯德疫苗，消息一出家長紛紛帶著孩子蜂擁而至，衛生所門口排隊人潮一度排到人行道上。圖／民眾莊小姐提供

今年公費流感疫苗於上周一（2日）開打，新竹縣開打首日就有16人不願施打高端廠牌離開。新竹縣衛生局表示，上周三（4日）起除公開揭示疫苗廠牌，校園集體接種亦會在接種前一日通知校園施打疫苗廠牌，且不會讓高端進入校園，如需要接種高端廠牌的民眾，請家長選擇在接種日後持補接種單自行至合約院所接種。

衛福部疾管署準備698萬劑公費流感四價疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋及高端疫苗四大品牌。新竹縣衛生局表示，今年度採購的4家四價流感疫苗，都通過食藥署審查，且經我國執行第3期臨床試驗，確認品質、安全以及有效性。

竹北市衛生所昨天公布下午1點起開打法國賽諾菲廠牌的巴斯德疫苗，消息一出家長紛紛帶著孩子蜂擁而至，衛生所門口排隊人潮一度排到人行道上。不過竹北市衛生所也提醒，國小學生採校園集體接種，若當日因故無法完成接種，事後才能夠持校護發給的補接種通知單，攜帶健保卡至各個醫療院所或衛生所補接種，不可於學校集體接種日期之前，就帶小朋友至校外接種。

因天氣逐漸轉涼，新竹縣衛生局提醒，接種疫苗是預防流感最好的方法，完成接種約2周後產生保護力，請盡快帶家中幼兒、65歲以上長者及符合公費接種者接種疫苗，保護自己及家人的健康。

另外，65歲以上長者接種流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗時若在同手臂，要間隔2.5公分距離。未施打疫苗前，民眾應落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好衛生習慣，降低感染風險，相關訊息可至「衛生局網站流感疫苗專區」查詢。

新竹縣竹北市衛生所昨天公布下午1點起開打法國賽諾菲廠牌的巴斯德疫苗，衛生所門口排起長長隊伍。圖／民眾莊小姐提供
新竹縣竹北市衛生所昨天公布下午1點起開打法國賽諾菲廠牌的巴斯德疫苗，衛生所門口排起長長隊伍。圖／民眾莊小姐提供

流感疫苗 衛生所 高端疫苗

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