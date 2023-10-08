新竹縣深耕地方史 續修新竹縣志、泰雅文化新編獲獎

新竹縣文化局2016年啟動《續修新竹縣志》纂修工作，由教授、地方文史學家組成百人團隊，歷經7年完成9卷、40篇、250萬字鉅作，榮獲112年國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊地方志書類優等獎；而已故的泰雅耆老黑帶‧巴彥的《泰雅文化新編》則獲學術性文獻書刊佳作。

新竹縣文化局長李安妤表示，文化局於2016年啟動《續修新竹縣志》纂修工作，去年第一階段出版的土地志、、住民志、經濟志、教育志及人物志等5卷獲地方志書優等，今年再推出卷一、政事志、社會志、文化志等4卷，再接再厲獲得優等榮耀。

李安妤表示，泰雅族耆老、文史工作者黑帶‧巴彥於今年9月8日辭世，其著作《泰雅文化新編》，成為他一生投注泰雅文化研究的志業成就，以及遺留給泰雅族及世人的精神不滅象徵。黑帶‧巴彥一生致力紀錄泰雅文化，有如傳說中堅毅剛強的先祖，透過長期不輟的田野調查、文獻研究，以圖文並茂的方式，呈現出完整的泰雅文化系統架構。

李安妤表示，新竹縣長期致力於地方文史研究與文獻出版，累積豐厚成果，未來新竹縣文化局將著力於地方文史研究人才的培育，持續擔負起地方文化保存「繼往開來」的重責大任，並以實際行動出版更多優良文獻書刊來回應對新竹縣政府的鼓勵與支持。

此外，新竹縣文化局為了使大眾能更近距離欣賞黑帶‧巴彥的作品，在新竹縣縣史館佈置「Atayal-認識泰雅文化」書牆，展示黑帶‧巴彥老師數十年來手繪圖稿。民眾可以透過其細膩的筆觸和眼光，看到台灣原生的動植物如珍貴的台灣黑熊、美麗的五色鳥，還有泰雅傳統編織、搭建住屋的型態，及種植小米農耕過程。

在「Atayal-認識泰雅文化」的展出現場，文化局免費提供彩繪工具及圖稿，完成者可領取紀念小禮1份，在活動書牆打卡還有機會獲得《泰雅文化新編》一書，活動即日起至10月15日前截止，歡迎民眾踴躍參加。