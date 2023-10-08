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苗栗糧倉歷史建築 修復工程起步走

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗糧倉歷史建築修復工程歷經13次流標，最近終於完成招標，修復後空間將活化利用，串連苗栗市區休憩景點及商圈，打造觀光帶。記者胡蓬生／攝影
苗栗糧倉歷史建築修復工程歷經13次流標，最近終於完成招標，修復後空間將活化利用，串連苗栗市區休憩景點及商圈，打造觀光帶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」獲中央補助，縣府去年宣布啟動歷建修復工程，不料招標不順，流標13次，近日才以8500萬元標出。縣府表示，未來修繕完成，初步規畫青創基地，可連結苗栗火車頭園區、南苗商圈及景點，打造苗栗市區的觀光帶。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗糧倉位於苗栗市新倉街，另一側臨接中山路， 3棟庫房和1棟辦公室形成「ㄇ」字型空間，不僅表現當時的建築技術及工法，更勾勒早期台灣糧食販售至國外的發展脈絡，呈現農業擘劃的歷史縮影，因此2016年經縣府登錄為歷史建築。

不過，糧倉建物目前破毀明顯，天花板損壞漏水、防空洞坍塌、部分牆體也受潮腐蝕剝落，修復計畫盼重現糧倉原有風貌。

文觀局指出，苗栗糧倉修復工程由客委會補助7650萬元、縣府自籌850萬元，受限於國內文資專業修復工程團隊較為欠缺等因素，工程一再流標。這次工程標出，預計工期750天完成，內部空間活化利用將移交勞工及青年發展處規畫。

縣府指出，苗栗糧倉附近的火車頭園區將於明年完工開園，南苗地區還有商圈、天雲廟、天后宮及功維敘隧道等景點，而糧倉位於中間區域，可望作為連結，打造成苗栗市觀光帶，帶動地方發展。

歷史建築 火車

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