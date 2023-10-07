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桃園壽山巖280年五朝福醮慶 建醮信仰之美畫賽開始收件

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
壽山巖觀音寺觀音佛祖蒞台280周年五朝福醮慶典全國親子繪畫比賽，即日起至16日收件。圖／桃園市壽山巖觀音寺提供
壽山巖觀音寺觀音佛祖蒞台280周年五朝福醮慶典全國親子繪畫比賽，即日起至16日收件。圖／桃園市壽山巖觀音寺提供

桃園市壽山巖觀音寺今年盛大舉辦觀音佛祖蒞台280周年五朝福醮慶典，同時舉辦全國親子繪畫比賽即日起至16日收件，廟方期待作品不僅可以彩繪廟宇建築，更看見小朋友們的創意，詮釋福醮慶典與壽山巖信仰之美。比賽11月25日頒獎典禮，今年同樣推出「三連霸」獎項，鼓勵孩子挑戰連三年拿下繪畫金牌，爭取小畫家榮耀。

壽山巖觀音寺董事長林明義表示，建醮慶典期間，廟裡按照傳統習俗舉辦包含霹靂布袋戲、法會、迎神、普渡、放水燈、豬公贊普等科儀與活動，並透過臉書粉專直播影片與照片來紀錄分享，因此今年特別鼓勵小朋友，以建醮慶典為主題來作畫，即便當時沒能到場，也可以參考這些資料來了解與感受現場氛圍，期盼能透過藝術來傳承民俗信仰。

壽山巖觀音寺是地方信仰中心，主祀觀世音菩薩，自清朝乾隆7年以來長年庇佑桃園及雙北地區，廟方也選在今年舉辦每10年1次的五朝福醮慶典，慶祝觀音佛祖蒞台280週年。

信仰 建醮 桃園

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