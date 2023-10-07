桃園八德一號社宅租金下月漲租 漲幅最高是「這款房」

桃園市八德一號社宅啟用至今3年，近日傳出租金喊漲，漲幅依各類房型及家庭收入有別，但大多超過1.6倍，50坪的三房型每月至少要多付7100元到1萬3400元，而且19日就要續新約，租客民眾大喊吃不消。立委趟正宇接獲陳情，希望市府體恤青年及弱勢，暫緩方案。桃園市住宅發民處表示，租金是3家估價師依市場行情估算再打折的結果，雖然調漲的最終價格不會變，但民眾反映一下漲太多，下周會再討論調漲方式，以漸進方式讓承租戶喘息。

八德一號社宅近日傳漲價，15坪的1人房原本最便宜價格每月2400元，但11月起，每月租金漲到3596元，將近原本的1.5倍，而漲幅最高則是50坪的三人房，若是月收入39943元到55920元民眾承租，租金則從18700元漲到32100元。

趙正宇表示，希望桃園市政府能體恤青年、弱勢群體收入微薄及一般民眾生活不易，下修漲幅並將續租簽約的日期延後，讓不願續租的民眾有足夠時間另覓棲身之處。另外，他也會在立院提出相關修正法案，將租約異動及不續約等通知期限明訂於法規中，並且針對社會住宅漲幅及租戶延長通知期限另行修正並明訂於法規中，讓經濟弱勢群體的居住權獲得保障。

桃園市住宅發展處長邱英哲表示，八德一號社宅啟用至今3年不曾漲價，此次漲價是反映周邊房價與租屋市場行情，而且漲幅是3家估價師依據市場行情計算、市府再予以打折的結果，簡而言之，即便50坪三房型每月租金要32100元，還是比周邊市場還情低。