新竹市立動物園國慶4天連假不打烊 國慶日免費入園

國慶4天連假今天開跑，新竹市政府分享「國慶連假旅遊攻略」，歡迎遊客造訪新竹市來場藝文結合大自然的知性小旅行。其中推薦民眾來逛新竹市立動物園，動物園4天連假都有正常開園，雙十國慶當天免票入場，歡迎家長帶親子同樂，留下美好回憶。

新竹市長高虹安特別推薦民眾報名參加「小塹有約」深度小旅行活動，共有3條導覽行程帶領旅客感受舊城文史底蘊與香山之美；國慶連假在新竹巨城SOGO百貨還推出別出心裁的「小塹飲食部」快閃展，將有策展團隊在現場進行完整的小旅行導覽解說。

新竹公園的玻璃工藝博物館現正展出的「夢境的想像－童畫玻璃狂想曲「特展（周一休館），此次展覽結合兒童美感教育及玻璃藝術推廣，以「夢境」為主題，感受玻璃創作的無限可能。鄰近的新竹市立動物園、台灣昆蟲館新竹館等都是熱門親子景點。

迎接國慶日出遊人潮，新竹市立動物園在國慶4天連假期間皆有開園，營運時間為早上9點到傍晚5點，逛完動物園之後，市府也推薦遊客可往火車站方向至新竹市區漫步古蹟群廊帶，包含護城河畔、東門城、新竹州廳等，感受雙十國旗飄揚的國慶氛圍。