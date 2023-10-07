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新竹市立動物園國慶4天連假不打烊 國慶日免費入園
國慶4天連假今天開跑，新竹市政府分享「國慶連假旅遊攻略」，歡迎遊客造訪新竹市來場藝文結合大自然的知性小旅行。其中推薦民眾來逛新竹市立動物園，動物園4天連假都有正常開園，雙十國慶當天免票入場，歡迎家長帶親子同樂，留下美好回憶。
新竹市長高虹安特別推薦民眾報名參加「小塹有約」深度小旅行活動，共有3條導覽行程帶領旅客感受舊城文史底蘊與香山之美；國慶連假在新竹巨城SOGO百貨還推出別出心裁的「小塹飲食部」快閃展，將有策展團隊在現場進行完整的小旅行導覽解說。
新竹公園的玻璃工藝博物館現正展出的「夢境的想像－童畫玻璃狂想曲「特展（周一休館），此次展覽結合兒童美感教育及玻璃藝術推廣，以「夢境」為主題，感受玻璃創作的無限可能。鄰近的新竹市立動物園、台灣昆蟲館新竹館等都是熱門親子景點。
迎接國慶日出遊人潮，新竹市立動物園在國慶4天連假期間皆有開園，營運時間為早上9點到傍晚5點，逛完動物園之後，市府也推薦遊客可往火車站方向至新竹市區漫步古蹟群廊帶，包含護城河畔、東門城、新竹州廳等，感受雙十國旗飄揚的國慶氛圍。
此外，喜歡吹海風、看美景的民眾，來到新竹市不可錯過17公里海岸線，市府城銷處推薦民眾騎著自行車從新竹南寮漁港出發，還可造訪「魚鱗天梯」賞夕陽、「波光市集」吃美食，接著往南騎還有港南運河公園、賞蟹步道、香山濕地生態館，享受大自然美景。
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